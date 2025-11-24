Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2025, 15:45
Южная Корея и другие страны, где работают больше всего роботов

Это показало новое исследование
С каждым годом всё больше отраслей в нашей жизни автоматизируются. Специалисты из Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics) выделили 10 государств, в которых "работают" больше всего промышленных роботов.
На первом месте по количеству роботов на производстве оказалась Южная Корея. В этом стране на 10 тысяч сотрудников приходится 1012 роботов.

Далее идёт Сингапур с результатом 730 роботов на 10 тысяч человек. Особенно много используются они в инженерии и электронике.

В Европе самой передовой страной стала Германия. У неё показатель составил 415 роботов на 10 тысяч работников.

В Японии 397 роботов на 10 тысяч человек, в Китае - 322 робота, а в Швеции - 289 роботов.

На каждые 10 тысяч сотрудников в Гонконге приходится 242 робота. Известна высокотехнологичным производством и Швейцария. Она имеет 246 роботов на 10 тысяч человек.

На Тайване плотность использования роботов - 234 штуки на 10 тысяч работников. Замыкают рейтинг США с 228 роботами на 10 тысяч человек.