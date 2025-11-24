Южная Корея и другие страны, где работают больше всего роботов

Южная Корея и другие страны, где работают больше всего роботовЭто показало новое исследование
На первом месте по количеству роботов на производстве оказалась Южная Корея. В этом стране на 10 тысяч сотрудников приходится 1012 роботов.
Далее идёт Сингапур с результатом 730 роботов на 10 тысяч человек. Особенно много используются они в инженерии и электронике.
В Европе самой передовой страной стала Германия. У неё показатель составил 415 роботов на 10 тысяч работников.
В Японии 397 роботов на 10 тысяч человек, в Китае - 322 робота, а в Швеции - 289 роботов.
На каждые 10 тысяч сотрудников в Гонконге приходится 242 робота. Известна высокотехнологичным производством и Швейцария. Она имеет 246 роботов на 10 тысяч человек.
На Тайване плотность использования роботов - 234 штуки на 10 тысяч работников. Замыкают рейтинг США с 228 роботами на 10 тысяч человек.