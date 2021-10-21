За что YouTube заблокировали в восьми странах мира

Наука и технологии
Сегодня в 20:10
2 мин.
За что YouTube заблокировали в восьми странах мираПри этом некоторые всё равно им пользуются через VPN
На iPhones.ru рассказали, жители каких стран теперь не имеют доступа к YouTube и в чём причина блокировки.
На данный момент таких государств восемь.
- Китай. Власти ограничили доступ к ресурсу 24 марта 2009 года после публикации видео, где китайские военные избивали жителей Тибета и тибетских монахов. Кстати, это вторая и окончательная блокировка - первая же была 16 октября 2007 года, но в марте 2008-го сервис вновь стал доступен в стране. При этом, даже несмотря на блокировку, у многих местных СМИ есть доступ к YouTube, да и некоторые жители Китая заходят на этот сервис через VPN.
- Эритрея. Заблокировали здесь YouTube в 2011 году. Есть два предположения, почему так произошло. Либо из-за слабой инфраструктуры и плохого интернета на территории страны, либо из-за государственной цензуры.
- Иран. Невозможно стало заходить на YouTube в этой стране 3 декабря 2006 года, но после этого ещё два раза возвращали доступ к нему и вновь ограничивали. В качестве причины называется публикация видео, нарушающего моральные и социальные нормы. В 2011 году в Иране начал работать аналог этого сервиса - Aparat.
- Северная Корея. Из-за политики местных властей в 2016 году жителям ограничили доступ к YouTube. И это при том, что даже не все граждане страны могут пользоваться интернет-ресурсами.
- Судан. В 2010 году после президентских выборов власти заблокировали Google и YouTube из-за опубликованного видео с нарушениями на избирательных участках. Через некоторое время доступ к ресурсам вновь появился, но 17 сентября 2012 года YouTube вновь оказался под запретом из-за Национальной телекоммуникационной корпорации, и в этот раз причиной стал отказ удалить фильм «Невинность мусульман», а позже к нему опять открыли доступ. Помимо этого, государство отключало интернет в 2016 и 2019 годах из-за протестов.
- Сирия. Из-за гражданской войны в 2011 году оказались заблокированы YouTube, Twitter и Facebook.
- Таджикистан. Власти регулярно ограничивают доступ к YouTube. Впервые это произошло в 2012 году из-за появлении на этом сервисе видео с протестов в стране. Также блокировали ресурс в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2018 годах. Причём иногда - без объяснения причин.
- Туркменистан. Причиной блокировки YouTube в 2009 году стало распоряжение правительства. Отмечается, что ограничен доступ был «из-за соображений безопасности». Кроме того, в этой стране не работают многие популярные сервисы: Facebook, Twitter, Google, «ВКонтакте», WhatsApp.
Источник: iPhones.ru