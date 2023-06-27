Наука и технологии
14:34, 27 июня 2023
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Зачем бобры строят плотины

Нет, они там не живут

Известно, что бобры сооружают плотины. Но для чего им это нужно?

На самом деле бобры строят плотины для защиты от хищников. В частности, от волков и медведей. Сами же бобры живут не в плотинах, а в «домике», который создаётся за счёт этих плотин. Ведут к этому небольшому помещению подводные входы.

В Великобритании «домики» бобров могут иметь ширину 10 м. А длина плотин для этого должна быть примерно 100 м.

Зачем бобры строят плотины
BBC Science Focus

Самой большой плотиной в мире, построенной бобрами, считается та, что обнаружена в Альберте (Канада). Её длина составляет 500 м.

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