Зачем бобры строят плотины

На самом деле бобры строят плотины для защиты от хищников. В частности, от волков и медведей. Сами же бобры живут не в плотинах, а в «домике», который создаётся за счёт этих плотин. Ведут к этому небольшому помещению подводные входы.

В Великобритании «домики» бобров могут иметь ширину 10 м. А длина плотин для этого должна быть примерно 100 м.