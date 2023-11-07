Наука и технологии
20:15, 07 ноября 2023
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Зачем кошка закапывает еду около миски

Вот в чём может быть причина

Иногда поведение кошек разгадать трудно. Например, некоторые из них могут закапывать свою еду рядом с миской. Как можно объяснить такой поступок?

Кошки по натуре - охотники. А после удачной охоты они инстинктивно закапывают остатки еды. Но это не единственное объяснение такого поведения.

Слишком много пищи. Из-за это кошка может начать прятать еду «про запас».

Место рядом с миской или миска грязные. Для кошки бардак или грязь - это большое количество запахов. В таких условиях она есть не захочет и будет рыть возле миски, чтобы избавиться от лишних запахов.

Зачем кошка закапывает еду около миски
© Medvet.ru

Испорченная еда. Даже если еда не понравилась питомцу, всё равно он может её попытаться спрятать на всякий случай.

Несколько животных в доме. Кошка может прятать от них свою еду.

Стресс и недомогание. Особенно важно, когда животное уже длительное время не ест, а только пытается закопать свою пищу.

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