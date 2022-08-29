Зачем на двигателях самолётов рисуют белые спирали

Находиться близко от работающего двигателя самолёта очень опасно. Это связано с тем, что в этот двигатель могут легко попасть предметы, находящиеся на расстоянии до 4 м спереди от него и до 1,5 м по бокам.

Второй же причиной нанесения такого необычного рисунка является защита от птиц. В 1986 году компанией ANA (All Nippon Airways) был проведён эксперимент, результаты которого показали, что самолёты со спиралями на двигателях в девять раз реже сталкивались с птицами. Правда, всё же некоторые специалисты отнеслись к результатам этого эксперимента довольно скептически.