Зачем на двигателях самолётов рисуют белые спирали

Зачем на двигателях самолётов рисуют белые спиралиВовсе не для красоты
Первая причина, почему на двигателях самолётов белым цветом рисуют спирали, заключается в обеспечении безопасности работников аэропорта. По вращению этой спирали можно с лёгкостью понять, работает ли в данный момент двигатель авиалайнера. По звуку же это не всегда возможно определить, так как сотрудники аэропорта носят средства для защиты слуха, да и работать одновременно могут сразу несколько двигателей.
Находиться близко от работающего двигателя самолёта очень опасно. Это связано с тем, что в этот двигатель могут легко попасть предметы, находящиеся на расстоянии до 4 м спереди от него и до 1,5 м по бокам.
Второй же причиной нанесения такого необычного рисунка является защита от птиц. В 1986 году компанией ANA (All Nippon Airways) был проведён эксперимент, результаты которого показали, что самолёты со спиралями на двигателях в девять раз реже сталкивались с птицами. Правда, всё же некоторые специалисты отнеслись к результатам этого эксперимента довольно скептически.