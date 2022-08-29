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Зачем на двигателях самолётов рисуют белые спирали

Вовсе не для красоты
Во время ожидания своего рейса некоторые пассажиры замечают, что на двигателях самолётов есть белый рисунок в виде спирали. На самом деле это специальный элемент, который выполняет две важные функции.
Зачем на двигателях самолётов рисуют белые спирали

Первая причина, почему на двигателях самолётов белым цветом рисуют спирали, заключается в обеспечении безопасности работников аэропорта. По вращению этой спирали можно с лёгкостью понять, работает ли в данный момент двигатель авиалайнера. По звуку же это не всегда возможно определить, так как сотрудники аэропорта носят средства для защиты слуха, да и работать одновременно могут сразу несколько двигателей.

Зачем на двигателях самолётов рисуют белые спирали

Находиться близко от работающего двигателя самолёта очень опасно. Это связано с тем, что в этот двигатель могут легко попасть предметы, находящиеся на расстоянии до 4 м спереди от него и до 1,5 м по бокам.

Второй же причиной нанесения такого необычного рисунка является защита от птиц. В 1986 году компанией ANA (All Nippon Airways) был проведён эксперимент, результаты которого показали, что самолёты со спиралями на двигателях в девять раз реже сталкивались с птицами. Правда, всё же некоторые специалисты отнеслись к результатам этого эксперимента довольно скептически.

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