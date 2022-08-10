Зачем под крылом самолёта делают специальные «капсулы»

Когда закрылки выпускаются, повышаются показатели лобового сопротивления и несущей способности крыла. Этот даёт возможность примерно на 30 процентов снизить скорость самолёта при посадке, а также скорость, которая нужна для взлёта. Однако большую часть времени полёта закрылки убраны, поэтому пассажиры могут из иллюминатора видеть обтекатель их привода.

Сам по себе обтекатель нужен для улучшения аэродинамики и для снижения расхода топлива. Правда, его вполне можно и не устанавливать на самолёте: например, без него летают Boeing 747 и Boeing 737NG. В большинстве случаев обтекатель красят в белый цвет, но иногда его заднюю часть делают красного цвета.