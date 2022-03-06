Зачем производители разделяют наушники на левый и правый

Зачем производители разделяют наушники на левый и правыйОбъясняет эксперт издания BBC Science Focus Magazine
На самом деле звук движется довольно медленно, отмечает автор. Его скорость составляет 330 м/с, или 1188 км/ч. За это время мозг успевает определить разницу между звуком, который поступает в левое и правое ухо. Такая разница называется межушной разницей во времени.
Мозг способен обнаруживать такую разницу всего за 10 микросекунд. Поэтому мы может сразу же понимать, что кто-то говорит слева от нас, ведь на то, чтобы звук достиг правого уха, нужно немного больше времени.
Зная об этой особенности, производители наушников отмечают, какой наушник для левого уха, а какой - для правого. Это позволяет создать иллюзию, что музыка доносится отовсюду. То есть как будто она звучит одновременно и около правого, и около левого уха. Правда, касается это именно стереозвучания, а не моно.