Зачем производители разделяют наушники на левый и правый

На самом деле звук движется довольно медленно, отмечает автор. Его скорость составляет 330 м/с, или 1188 км/ч. За это время мозг успевает определить разницу между звуком, который поступает в левое и правое ухо. Такая разница называется межушной разницей во времени.

Мозг способен обнаруживать такую разницу всего за 10 микросекунд. Поэтому мы может сразу же понимать, что кто-то говорит слева от нас, ведь на то, чтобы звук достиг правого уха, нужно немного больше времени.