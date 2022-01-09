Зачем России огромная верфь, где будут производиться судна из бетона

Зачем России огромная верфь, где будут производиться судна из бетонаОбъясняет «Лайф»
На самом деле будущая верфь - это одна из составляющих освоения РФ территории Арктики. Верфь и произведённые на ней корабли позволят ускорить добычу полезных ископаемых. Сообщается, что стоимость строительства нового объекта составит 120 миллионов рублей.
Кроме того, плавучие заводы, которые будут создаваться на этой верфи, призваны добывать в Арктике газогидраты (сжиженный газ). Получается, что такие заводы будут направляться в Арктику из порта, который находится на Кольском полуострове.
У бетона есть несколько важных преимуществ. Он сам по себе более долговечен, чем металл, не подвержен коррозии (то есть не ржавеет). Стоит тоже дешевле. А ещё строить из него какие-либо сооружения гораздо проще.
Известно, что бетонные корабли - лучшее решение для перевозки сыпучих грузов, а также нефти, угля. Что касается плавучего завода, который появится в России, то его полная масса составляет 600 тысяч тонн, а для его создания понадобятся 15 тысяч работников.
Помимо плавучих заводов, в план РФ по освоению Арктики включены: новые порты, Северный широтный ход, Северный морской путь, несколько тысяч километров оптоволокна, модернизированные газовозы, спутники связи, ледоколы.