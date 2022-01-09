Зачем России огромная верфь, где будут производиться судна из бетона

У бетона есть несколько важных преимуществ. Он сам по себе более долговечен, чем металл, не подвержен коррозии (то есть не ржавеет). Стоит тоже дешевле. А ещё строить из него какие-либо сооружения гораздо проще.

Известно, что бетонные корабли - лучшее решение для перевозки сыпучих грузов, а также нефти, угля. Что касается плавучего завода, который появится в России, то его полная масса составляет 600 тысяч тонн, а для его создания понадобятся 15 тысяч работников.

Помимо плавучих заводов, в план РФ по освоению Арктики включены: новые порты, Северный широтный ход, Северный морской путь, несколько тысяч километров оптоволокна, модернизированные газовозы, спутники связи, ледоколы.