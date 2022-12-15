Зачем в Китае рис и кукурузу рассыпают прямо на дорогах

Зачем в Китае рис и кукурузу рассыпают прямо на дорогахА в Таиланде этого делать нельзя
Всем известно, что в Китае выращивается много риса. Но также китайцы в больших количествах садят и собирают кукурузу. Причём и рис, и кукурузу можно увидеть в стране прямо на дорогах. Почему так?
Фото: Global Times
Из-за масштабности производства рис и кукурузу иногда выкладывают прямо на дороги. Причём на первый взгляд может даже показаться, что подобным образом происходит уборка улиц. Но на самом деле человек на изображении ниже перемешивает зерно. Это нужно, чтобы оно равномерно просушилось.
Вообще высушивание под солнечными лучами считается самым традиционным способом снижения количества влаги в рисе. После сбора риса в нём содержится 25-28 % влаги, и чтобы защитить продукт от плесени, нужно эту долю уменьшить в два раза.
Промышленная просушка стоит очень дорого. К тому же для такой просушки нужно много топлива и/или электричества.
Для просушки зерновых культур больше подходит именно асфальт. Связано это с несколькими факторами. Прежде всего, брезент стелить для этого не обязательно. Также под воздействием прямых солнечных лучей асфальт раскаляется, а это значит, что зёрна риса и кукурузы нагреваются быстрее и сохнут не так долго.
Более того, Международный институт риса разработал рекомендации для сушки этой культуры на асфальте. Толщина слоя риса в идеале должна составлять 2-4 см, но не более 5 см, а перемешивать рис необходимо каждые полчаса.
Из-за угрозы безопасности на дорогах на Филиппинах сушить рис подобным образом нельзя. То же самое касается Таиланда.