Зачем в Китае рис и кукурузу рассыпают прямо на дорогах

Вообще высушивание под солнечными лучами считается самым традиционным способом снижения количества влаги в рисе. После сбора риса в нём содержится 25-28 % влаги, и чтобы защитить продукт от плесени, нужно эту долю уменьшить в два раза.

Промышленная просушка стоит очень дорого. К тому же для такой просушки нужно много топлива и/или электричества.

Для просушки зерновых культур больше подходит именно асфальт. Связано это с несколькими факторами. Прежде всего, брезент стелить для этого не обязательно. Также под воздействием прямых солнечных лучей асфальт раскаляется, а это значит, что зёрна риса и кукурузы нагреваются быстрее и сохнут не так долго.

Более того, Международный институт риса разработал рекомендации для сушки этой культуры на асфальте. Толщина слоя риса в идеале должна составлять 2-4 см, но не более 5 см, а перемешивать рис необходимо каждые полчаса.

Из-за угрозы безопасности на дорогах на Филиппинах сушить рис подобным образом нельзя. То же самое касается Таиланда.