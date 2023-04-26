Зачем в наши дни во Франции строят средневековый замок

Предприниматель Мишель Гийо получил от Евросоюза 400 тысяч евро на воссоздание первоначального вида замка Сен-Фаржо. Новому замку решили дать название Геделон. Планируется, что данный проект завершён будет примерно в 2023-2025 году.

Но почему так долго строится этот замок? Всё дело в том, что при его воссоздании используются только средневековые технологии. То есть все ресурсы добываются для строительства вручную.