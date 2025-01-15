Загрязнение воздуха озоном зимой оказалось связано с выбросами местных предприятий

Опубликовано 15 января 2025, 00:451 мин.
Загрязнение воздуха озоном зимой оказалось связано с выбросами местных предприятийЭто было обнаружено в Китае
Учёные из Гонконгского политехнического университета вместе с коллегами пришли к неожиданному выводу: сильное загрязнение озоном зимой в Ланьчжоу, Китай, по большей части вызвано выбросами алкенов местными нефтехимическими предприятиями.
В январские дни 2018 года в Китае были зарегистрированы уровни озона, превышающие 100 ppbv. Их пик составлял 121 ppbv.
Учёные выяснили, что основной фактор образования озона — это озонолиз алкенов, а не традиционные источники радикалов. Алкены составляли почти 90% озона во время эпизодов загрязнения.
Ключевые виды алкенов, способствующие необычному загрязнению, — это транс/цис-2-бутен и пропен.
Результаты новой работы были опубликованы в журнале Environmental Science and Ecotechnology.