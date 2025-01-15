Загрязнение воздуха озоном зимой оказалось связано с выбросами местных предприятий

В январские дни 2018 года в Китае были зарегистрированы уровни озона, превышающие 100 ppbv. Их пик составлял 121 ppbv.

Учёные выяснили, что основной фактор образования озона — это озонолиз алкенов, а не традиционные источники радикалов. Алкены составляли почти 90% озона во время эпизодов загрязнения.