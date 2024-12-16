Наука и технологии
Опубликовано 16 декабря 2024, 18:00
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Заморозка оказалась лучшим способом долгосрочного хранения хлеба

Вот куда ещё его можно класть после покупки
Хлеб покупают все, но мало кто знает, как его правильно хранить. Пользователь iXBT.com рассказал, что нужно учитывать при этом.
Заморозка оказалась лучшим способом долгосрочного хранения хлеба
© cottonbro studio

Лучше всего хлеб хранить в льняном или хлопковом мешочке. Он помогает продукту «дышать», защищает его от скопления влаги. Идеальное место для хранения хлеба — сухое, прохладное, хорошо проветриваемое.

В нарезанном виде хлеб быстрее черствеет. Если же вы его заморозили, то дайте ему оттаять при комнатной температуре естественным образом.

Сегодня для хранения хлеба есть и специальные хлебницы. Лучше всего, если у них будут вентиляционные отверстия, которые позволяют воздуху циркулировать.

Заморозка оказалась лучшим способом долгосрочного хранения хлеба
© Michaela St

В холодильнике же хлеб можно хранить только два-три дня. Всё потому, что он в таких условиях быстрее черствеет.

При этом лучший способ долгосрочного хранения хлеба — заморозка. Так он способен сохранить текстуру и вкус до трёх месяцев. Перед тем, как поместить хлеб в морозилку, положите его в герметичный пакет или заверните в пищевую плёнку.

Продлить свежесть хлеба можно также при помощи хранения в пищевых контейнерах. Только положите внутрь бумажное полотенце: это позволит избежать скопления влаги.

Для домашнего хлеба идеально подходит хлебница или хлопковый мешочек, для хлеба с корочкой или багетов — бумажные пакеты, а ржаной остаётся свежим дольше других вариантов.

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