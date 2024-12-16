Заморозка оказалась лучшим способом долгосрочного хранения хлеба

В холодильнике же хлеб можно хранить только два-три дня. Всё потому, что он в таких условиях быстрее черствеет.

При этом лучший способ долгосрочного хранения хлеба — заморозка. Так он способен сохранить текстуру и вкус до трёх месяцев. Перед тем, как поместить хлеб в морозилку, положите его в герметичный пакет или заверните в пищевую плёнку.

Продлить свежесть хлеба можно также при помощи хранения в пищевых контейнерах. Только положите внутрь бумажное полотенце: это позволит избежать скопления влаги.

Для домашнего хлеба идеально подходит хлебница или хлопковый мешочек, для хлеба с корочкой или багетов — бумажные пакеты, а ржаной остаётся свежим дольше других вариантов.

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