Запах, эмоции и навязчивость: перечислены причины, по которым вас могут не любить собаки

Запах, эмоции и навязчивость: перечислены причины, по которым вас могут не любить собакиЭти питомцы отлично чувствуют наше настроение
Прежде всего, собаки могут ощущать дискомфорт рядом с теми, кто их боится. Это связано с тем, что человек в таком случае начинает быстро и резко двигаться, в упор наблюдать за животным, говорить высоким и тревожным голосом. Также страх вызывает выработку гормона кортизола, что собака чувствует своим нюхом.
Не любят собаки и навязчивость. Это их пугает и раздражает.
Ещё одна причина неприязни псов к некоторым людям — громкость и резкость. Не нравятся им те, кто обладает громким голосом, резко жестикулирует, грубо разговаривает.
Неприятны для собак запахи табака, алкоголя. Также настороженно они относятся к тем, кто пахнет другими животными.
Избегают псы и людей, которые излучают отрицательную энергетику, равнодушны, закрыты. То же самое касается тех, кто в плохом настроении.
Наконец, бывает и так, что собаки не любят каких-то людей без видимой причины.