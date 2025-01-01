Запах, эмоции и навязчивость: перечислены причины, по которым вас могут не любить собаки

Прежде всего, собаки могут ощущать дискомфорт рядом с теми, кто их боится. Это связано с тем, что человек в таком случае начинает быстро и резко двигаться, в упор наблюдать за животным, говорить высоким и тревожным голосом. Также страх вызывает выработку гормона кортизола, что собака чувствует своим нюхом.

Не любят собаки и навязчивость. Это их пугает и раздражает.

Ещё одна причина неприязни псов к некоторым людям — громкость и резкость. Не нравятся им те, кто обладает громким голосом, резко жестикулирует, грубо разговаривает.