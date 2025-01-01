Наука и технологии
Опубликовано 01 января 2025, 13:30
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Запах, эмоции и навязчивость: перечислены причины, по которым вас могут не любить собаки

Эти питомцы отлично чувствуют наше настроение
Все мы замечали, что к одним людям собаки тянутся, а других избегают. Почему так происходит?
Запах, эмоции и навязчивость: перечислены причины, по которым вас могут не любить собаки
© Irene Mei/ Flickr

Прежде всего, собаки могут ощущать дискомфорт рядом с теми, кто их боится. Это связано с тем, что человек в таком случае начинает быстро и резко двигаться, в упор наблюдать за животным, говорить высоким и тревожным голосом. Также страх вызывает выработку гормона кортизола, что собака чувствует своим нюхом.

Не любят собаки и навязчивость. Это их пугает и раздражает.

Ещё одна причина неприязни псов к некоторым людям — громкость и резкость. Не нравятся им те, кто обладает громким голосом, резко жестикулирует, грубо разговаривает.

Запах, эмоции и навязчивость: перечислены причины, по которым вас могут не любить собаки
© DALL. E

Неприятны для собак запахи табака, алкоголя. Также настороженно они относятся к тем, кто пахнет другими животными.

Избегают псы и людей, которые излучают отрицательную энергетику, равнодушны, закрыты. То же самое касается тех, кто в плохом настроении.

Наконец, бывает и так, что собаки не любят каких-то людей без видимой причины.