Защита от солнца и не только: почему у белых медведей тёмная кожа

Опубликовано 03 февраля 2025, 01:301 мин.
Защита от солнца и не только: почему у белых медведей тёмная кожаВсего есть две причины
Под белым мехом у полярных медведей находится угольно-чёрная кожа. И это не просто так.
Тёмный цвет кожи важен для белых медведей по двум причинам. Во-первых, тёмные цвета всегда поглощают солнечный свет лучше, чем светлые. Это значит, что при минусовых температурах полярные медведи благодаря чёрной коже сохраняют тепло лучше.
Вторая причина заключается в том, что в тёмной коже много меланина. Это защищает белых медведей от повышенного уровня вредного ультрафиолета в Арктике.