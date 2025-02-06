Защита от воды по стандарту IP66, IP67, IP68, IP69: в чём между ними разница

Код IP — это Ingress Protection/International Protection, или «международная защита». Первая после этих букв цифра указывает на защиту от попадания внутрь устройства пыли и твёрдых предметов. Она имеет градацию от 0 до 6. Вторая же цифра — степень защиты от влаги (пресной воды). Градация здесь уже от 0 до 9.

Устройства с IP66 могут выдержать сильное воздействие струи воды. Например, это промышленные автовыключатели, камеры наблюдения и светильники, которые устанавливают на открытом воздухе и в производственных цехах.

IP67 предполагает, что гаджет может пережить максимум непродолжительное погружение в воду (на 30 минут максимум).