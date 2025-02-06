Защита от воды по стандарту IP66, IP67, IP68, IP69: в чём между ними разница

Защита от воды по стандарту IP66, IP67, IP68, IP69: в чём между ними разницаОбращайте на это внимание при покупке смартфона
Код IP — это Ingress Protection/International Protection, или «международная защита». Первая после этих букв цифра указывает на защиту от попадания внутрь устройства пыли и твёрдых предметов. Она имеет градацию от 0 до 6. Вторая же цифра — степень защиты от влаги (пресной воды). Градация здесь уже от 0 до 9.
Устройства с IP66 могут выдержать сильное воздействие струи воды. Например, это промышленные автовыключатели, камеры наблюдения и светильники, которые устанавливают на открытом воздухе и в производственных цехах.
IP67 предполагает, что гаджет может пережить максимум непродолжительное погружение в воду (на 30 минут максимум).
При наличии защиты по стандарту IP68 устройство можно погружать в воду на 2−6 м на время до 1 часа. К таким моделям относятся камеры для подводной съёмки, почти все смартфоны от Apple, многие флагманы Huawei, Samsung.
Степень защиты IP69 предполагает, что гаджет выдержит горячую струю воды под высоким давлением. Сейчас стали появляться устройства от Honor, Xiaomi, Apple с такой степенью защиты.