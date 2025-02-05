Жестокость и другие неожиданные факты о синицах

Кровожадные убийцы. В 1990-е годы учёные обнаружили, что синицы проникают в пещеры, в которых зимуют летучие мыши, а затем убивают этих животных. При этом они поедают мозг и другие мягкие ткани. Подобное поведение было замечено также в Венгрии, Польше и Швеции. Оказалось, что при нехватке еды синицы могут стать довольно агрессивными. Особенно жестоки они к своим сородичам.

Конкуренция за территорию. Специалистам удалось зафиксировать случаи, когда синицы жестоко нападали на конкурентов. Было насчитано 88 случаев, когда они убивали мухоловок, которые проникли в их гнёзда.