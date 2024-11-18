65″ телевизоры Haier и TCL сравнили вживую по дисплеям и функциям

TCL C765 продаётся сейчас за примерно 125 тысяч рублей, а Haier MiniLED — за 130 тысяч рублей. Но какой из них даёт более качественную картинку?

С первого взгляда заметно, что цветопередача у телевизоров разная. Даже после настройки картинка у Haier поменялась на 5−8%: она стала чуть менее красноватая.