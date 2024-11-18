65″ телевизоры Haier и TCL сравнили вживую по дисплеям и функциям

Опубликовано 18 ноября 2024, 18:451 мин.
65″ телевизоры Haier и TCL сравнили вживую по дисплеям и функциямИ разница между ними колоссальная
В одном из выпусков на YouTube-канале KOLBIN REVIEW рассказали, какую модель телевизора лучше выбрать: Haier MiniLED или TCL C765.
TCL C765 продаётся сейчас за примерно 125 тысяч рублей, а Haier MiniLED — за 130 тысяч рублей. Но какой из них даёт более качественную картинку?
С первого взгляда заметно, что цветопередача у телевизоров разная. Даже после настройки картинка у Haier поменялась на 5−8%: она стала чуть менее красноватая.
В режиме HDR на Haier временами почти ничего не было видно в тёмных сценах (то есть не хватает яркости). При этом у TCL картинка в целом более «мыльная».
Вывод
TCL C765 оказался сильно ярче, чем Haier MiniLED. Поэтому если вы любите смотреть фильмы с большим количеством тёмных сцен, то лучше покупать TCL.