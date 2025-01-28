ALLM, VRR и не только: какие функции в телевизоре важны для игр

ALLM (Auto Low Latency Mode). Благодаря этому режиму телевизора переключается на игровой профиль. Он позволяет сократить задержку ввода настолько, насколько это вообще возможно. Поддерживают эту функцию сегодня Xbox Series X/S, PlayStation 5, некоторые модели Xbox One. Что касается телевизоров, то ALLM есть в моделях средней и премиум ценовой категории.

VRR (Variable Refresh Rate). Эта технология поддерживается сейчас многими современными устройствами. В том числе видеокартами, игровыми консолями, компьютерами. Она нужна для того, чтобы частота обновления экрана полностью совпадала с видеокартой.

Частота обновления экрана. Для комфортной игры вам понадобится 120 Гц. Хотя если вы собираетесь запускать более спокойные игры, то хватит 60 Гц.