Телевизоры
Опубликовано 28 января 2025, 09:45
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ALLM, VRR и не только: какие функции в телевизоре важны для игр

Обращайте на них внимание при покупке
Если телевизор вам нужен не только для просмотра фильмов или видео на YouTube, но и для игр, то важно правильно выбрать его характеристики. Особенно если вы будете подключать консоли Xbox Series, PS5.
ALLM, VRR и не только: какие функции в телевизоре важны для игр
© iXBT.com

ALLM (Auto Low Latency Mode). Благодаря этому режиму телевизора переключается на игровой профиль. Он позволяет сократить задержку ввода настолько, насколько это вообще возможно. Поддерживают эту функцию сегодня Xbox Series X/S, PlayStation 5, некоторые модели Xbox One. Что касается телевизоров, то ALLM есть в моделях средней и премиум ценовой категории.

VRR (Variable Refresh Rate). Эта технология поддерживается сейчас многими современными устройствами. В том числе видеокартами, игровыми консолями, компьютерами. Она нужна для того, чтобы частота обновления экрана полностью совпадала с видеокартой.

Частота обновления экрана. Для комфортной игры вам понадобится 120 Гц. Хотя если вы собираетесь запускать более спокойные игры, то хватит 60 Гц.

ALLM, VRR и не только: какие функции в телевизоре важны для игр
© DC Studio

Время отклика. Оптимально оно должно составлять менее 6 мс.

Задержка ввода. Для игрового режима оптимальной будет задержка 10−20 мс.

Поддержка HDR. Эта технология сделает изображение в играх более насыщенным. В идеале для игр с HDR нужно покупать телевизор с большой яркостью и хорошей цветопередачей.

Вывод

Если у вас PS4 Pro или Xbox One X, то выбирайте модель телевизора с 60 Гц, базовой поддержкой HDR, временем отклика 16 мс. Но если вы собираетесь играть на PS5, Xbox Series X либо мощном игровом компьютере — покупайте телевизор с частотой обновления 120 Гц, качественным HDR, минимальной задержкой ввода.