ALLM, VRR и не только: какие функции в телевизоре важны для игр

ALLM, VRR и не только: какие функции в телевизоре важны для игрОбращайте на них внимание при покупке
ALLM (Auto Low Latency Mode). Благодаря этому режиму телевизора переключается на игровой профиль. Он позволяет сократить задержку ввода настолько, насколько это вообще возможно. Поддерживают эту функцию сегодня Xbox Series X/S, PlayStation 5, некоторые модели Xbox One. Что касается телевизоров, то ALLM есть в моделях средней и премиум ценовой категории.
VRR (Variable Refresh Rate). Эта технология поддерживается сейчас многими современными устройствами. В том числе видеокартами, игровыми консолями, компьютерами. Она нужна для того, чтобы частота обновления экрана полностью совпадала с видеокартой.
Частота обновления экрана. Для комфортной игры вам понадобится 120 Гц. Хотя если вы собираетесь запускать более спокойные игры, то хватит 60 Гц.
Время отклика. Оптимально оно должно составлять менее 6 мс.
Задержка ввода. Для игрового режима оптимальной будет задержка 10−20 мс.
Поддержка HDR. Эта технология сделает изображение в играх более насыщенным. В идеале для игр с HDR нужно покупать телевизор с большой яркостью и хорошей цветопередачей.
Вывод
Если у вас PS4 Pro или Xbox One X, то выбирайте модель телевизора с 60 Гц, базовой поддержкой HDR, временем отклика 16 мс. Но если вы собираетесь играть на PS5, Xbox Series X либо мощном игровом компьютере — покупайте телевизор с частотой обновления 120 Гц, качественным HDR, минимальной задержкой ввода.