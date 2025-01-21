Цены на телевизоры в России в 2021—2023 и 2025 гг. сравнили

Цены на телевизоры в России в 2021—2023 и 2025 гг. сравнилиИ ситуация оказалась неоднозначной
С бюджетными телевизорами сейчас ситуация печальнее всего. Hisense A6BG стоил в конце 2023 года 45 тысяч рублей, а сейчас новую его версию продают за 65 тысяч рублей. Haier Smart TV S1 а 65″ можно было взять за 58 тысяч рублей, а сейчас он стоит 65 тысяч рублей без акции.
В то же время есть интересные исключения. Например, Samsung на 55″ AU7170 в декабре 2021 года стоил 65 тысяч рублей. Его преемник сейчас (EU55DU7100UXRU) продаётся за 55 тысяч рублей.
В среднем сегменте все модели телевизоров за два года подорожали примерно на 10 тысяч рублей. Даже те, которые вышли в предыдущие годы, а не в 2024-м. Скидки тоже стали меньше. Раньше разница между обычной ценой и по акции составляла 20−30 тысяч рублей, сейчас же — 5−10 тысяч рублей.
В премиум же сегменте происходит что-то странное. Некоторые старые модели сейчас по скидке стоят дешевле, чем раньше, а новые выходят по заоблачным ценам. То есть на 100−175 тысяч дороже.
Получается, что купить телевизор сейчас можно двумя способами. Первый — взять новую модель и сильно за неё переплатить в сетевом магазине. Второй — искать прошлогодние версии телевизоров, которые часто стоят дешевле.