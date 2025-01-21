Цены на телевизоры в России в 2021—2023 и 2025 гг. сравнили

В среднем сегменте все модели телевизоров за два года подорожали примерно на 10 тысяч рублей. Даже те, которые вышли в предыдущие годы, а не в 2024-м. Скидки тоже стали меньше. Раньше разница между обычной ценой и по акции составляла 20−30 тысяч рублей, сейчас же — 5−10 тысяч рублей.

В премиум же сегменте происходит что-то странное. Некоторые старые модели сейчас по скидке стоят дешевле, чем раньше, а новые выходят по заоблачным ценам. То есть на 100−175 тысяч дороже.

Получается, что купить телевизор сейчас можно двумя способами. Первый — взять новую модель и сильно за неё переплатить в сетевом магазине. Второй — искать прошлогодние версии телевизоров, которые часто стоят дешевле.