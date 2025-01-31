Дешёвый Mini-LED телевизор DEXP отличился в обзоре «тормозами» и «отваливающимся» пультом

Качество сборки у DEXP 55MCG хорошее. При этом сами ножки — металлические. В комплекте идут два пульта, два комплекта батареек. Все порты и разъёмы подписаны. На первый взгляд кажется, что всё хорошо.

Однако бюджетные телевизоры — это всегда компромисс. Если вы цените качество картинки и хотите получить удовольствие от просмотра, то лучше всё же присмотреться к более серьёзным моделям.

Производитель заявляет, что яркость у DEXP 55MCG — 800 нит, есть Mini-Led. Оперативной памяти у телевизора 4 ГБ, встроенной — 32 ГБ. То есть теоретически он должен работать быстро. Но в действительности телевизор зависает прямо во время просмотра контента, пульт «тупит» и перестаёт работать.