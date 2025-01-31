Дешёвый Mini-LED телевизор DEXP отличился в обзоре «тормозами» и «отваливающимся» пультом

Дешёвый Mini-LED телевизор DEXP отличился в обзоре «тормозами» и «отваливающимся» пультомЛучше за эти же 60 тысяч рублей взять модель на QLED
Качество сборки у DEXP 55MCG хорошее. При этом сами ножки — металлические. В комплекте идут два пульта, два комплекта батареек. Все порты и разъёмы подписаны. На первый взгляд кажется, что всё хорошо.
Однако бюджетные телевизоры — это всегда компромисс. Если вы цените качество картинки и хотите получить удовольствие от просмотра, то лучше всё же присмотреться к более серьёзным моделям.
Производитель заявляет, что яркость у DEXP 55MCG — 800 нит, есть Mini-Led. Оперативной памяти у телевизора 4 ГБ, встроенной — 32 ГБ. То есть теоретически он должен работать быстро. Но в действительности телевизор зависает прямо во время просмотра контента, пульт «тупит» и перестаёт работать.
В ходе тестирования были также небольшие задержки и «подтупливания» при воспроизведении видео. Помимо этого, вам придётся настраивать цвета у телевизора после покупки, так как контраста изображению «из коробки» не хватает.
Также изображения в 1080p он показывает как будто в 720p, то есть детализации не хватает. Технология Mini-LED здесь работает, но некачественно. В тёмных сценах яркости тоже недостаточно у DEXP 55MCG.
Вывод
Google TV работает на DEXP 55MCG относительно шустро, но при включении HDR и Dolby Vision были сильные подтормаживания, телевизор зависал, пульт переставал работать. Поэтому с базовыми параметрами у этой модели всё же проблемы.