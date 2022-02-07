Доступный премиум: в Россию привезли 40-дюймовый недорогой телевизор Hisense

Hisense 40A4BG поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта, которые, например, позволяют ему определять сцены на экране. Если идёт спортивная трансляция, телевизор автоматически переключается в спортивный режим с более объёмным звуком. Есть у модели и игровой режим, который снижает задержку ввода до 20 мс.

Телевизор работает на базе собственной платформы производителя — VIDAA 4.2. В магазине приложений есть и онлайн-кинотеатры, и музыкальные сервисы, и спортивные каналы. Управлять телевизором можно и через пульт, и через мобильное приложение.

Hisense 40A4BG оценён примерно в 25 000 рублей.