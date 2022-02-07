Доступный премиум: в Россию привезли 40-дюймовый недорогой телевизор Hisense

Доступный премиум: в Россию привезли 40-дюймовый недорогой телевизор HisenseМодель 40A4BG
У телевизора Hisense 40A4BG очень тонкие боковые и верхняя рамки экрана, а корпус выполнен преимущественно из металла. Для установки на тумбу в комплект включены две V-образные ножки. Кроме того, телевизор можно повесить на стену (понадобится крепление с поддержкой VESA 100x200мм).
Экран телевизора сделан из VA-матрицы с подсветкой Direct LED. Как утверждает Hisense, здесь чёрный цвет, действительно, выглядит чёрным. Углы обзора здесь тоже широкие. У телевизора встроены два 7-ваттных динамика, аудиосистема поддерживает Dolby Audio.
Hisense
Hisense 40A4BG поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта, которые, например, позволяют ему определять сцены на экране. Если идёт спортивная трансляция, телевизор автоматически переключается в спортивный режим с более объёмным звуком. Есть у модели и игровой режим, который снижает задержку ввода до 20 мс.
Телевизор работает на базе собственной платформы производителя — VIDAA 4.2. В магазине приложений есть и онлайн-кинотеатры, и музыкальные сервисы, и спортивные каналы. Управлять телевизором можно и через пульт, и через мобильное приложение.
Hisense 40A4BG оценён примерно в 25 000 рублей.