Эксперт объяснил, почему 8К-телевизоры не популярны среди покупателей

Разрешение 8К-телевизора гораздо больше, чем модели с 4К: 7680 x 4320 пикселей против 3840 x 2160. Это примерно в четыре раза увеличивает общее число пикселей и улучшает качество картинки.

Стоят такие модели дороже из-за того, что для них требуются продвинутые компоненты и производственные процессы.

На практике телевизоры с 8К-экраном почти не пользуются спросом. И причин этому несколько.

Отсутствие контента. Эта причина основная. Сейчас ещё очень мало фильмов, сериалов и т. п. в 8К.

Отсутствие подходящего оборудования для записи и трансляции контента. Даже топовые киностудии предпочитают снимать кино преимущественно в 4К, так как переход к 8К потребует больших вложений.