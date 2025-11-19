Эксперт объяснил, почему 8К-телевизоры не популярны среди покупателей

Эксперт объяснил, почему 8К-телевизоры не популярны среди покупателейИ что с ними будет дальше
Разрешение 8К-телевизора гораздо больше, чем модели с 4К: 7680 x 4320 пикселей против 3840 x 2160. Это примерно в четыре раза увеличивает общее число пикселей и улучшает качество картинки.
Стоят такие модели дороже из-за того, что для них требуются продвинутые компоненты и производственные процессы.
На практике телевизоры с 8К-экраном почти не пользуются спросом. И причин этому несколько.
Отсутствие контента. Эта причина основная. Сейчас ещё очень мало фильмов, сериалов и т. п. в 8К.
Отсутствие подходящего оборудования для записи и трансляции контента. Даже топовые киностудии предпочитают снимать кино преимущественно в 4К, так как переход к 8К потребует больших вложений.
Высокая стоимость. Для среднестатистического потребителя телевизор с поддержкой 8К выглядит неоправданно дорогим. К тому же на стандартных экранах разница в качестве изображения между 4К и 8К будет незаметна.
Технические ограничения. Далеко не все современные стандарты вещания и стриминга могут поддерживать стабильную передачу контента в 8К без потерь качества.
Тем не менее технология 8К продолжает развиваться. Производители уже выпускают телевизоры среднего класса с поддержкой этого разрешения.