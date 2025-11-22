Эксперт объяснил, в чём разница между технологиями LED, QLED, OLED и Double led

LED - наиболее распространённый тип ТВ-панелей. По сравнению с LCD-моделями у них улучшены яркость и контрастность.

QLED отличается великолепной цветопередачей, насыщенностью, яркостью. Также эти панели предлагают высокую детализацию картинки. С другой стороны, экраны чувствительны к изменениям температуры, а сама технология ещё новая, поэтому стоит дорого.