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Энтузиаст перечислил 7 ТВ-приставок на Android на любой вкус

Среди них есть и те, что подойдут для путешествий

Автор ixbt.com перечислил модели ТВ-боксов, на которые можно обратить внимание при выборе устройства.