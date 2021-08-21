Энтузиаст перечислил 7 ТВ-приставок на Android на любой вкус

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Энтузиаст перечислил 7 ТВ-приставок на Android на любой вкусСреди них есть и те, что подойдут для путешествий
Автор ixbt.com перечислил модели ТВ-боксов, на которые можно обратить внимание при выборе устройства.
Не все модели из представленных ниже, как замечает блогер, он стал бы советовать к покупке. Но выбрать всё равно будет из чего.
- Mecool KM2. Это приставка с лицензией Netflix, Dolby и сертификацией Google, что позволит пользователю наслаждаться сериалами и фильмами на различных сервисах. В комплект входит пульт с возможностью поиска при помощи голоса.
- TOX2. Устройство, подходящее для поездок. Подключается напрямую к телевизору. Также через него можно наслаждаться фильмами с флешек (есть два порта USB). К интернету подключается через Wi-Fi или LAN-порт.
- Ugoos AM7. Есть множество разъёмов для подключения устройств, в комплект входит пульт с аэромышью. Кроме того, автору материала очень понравилась сама прошивка этой модели.
- X4 Pro. Из тех боксов, что пользователь брать не рекомендует. Прошивка здесь стоит довольно слабая, и нет достоинств других моделей. Например, приличного HD-звука, автоподстройки частоты.
- Mecool KH3. Маленькая недорогая приставка. По мнению автора, подходит тем, кому нужно просто смотреть сериалы и не более.
- Vontar KK Max. Эту приставку блогер тоже брать не советует. Она представляет собой буквальную копию HK1 Rbox R2.
- Mecool KT1. Есть DVB T2 и С-модуль. Окажется полезной приставка тем, кто использует для просмотра ТВ антенну. Ещё здесь есть сертификация Google.