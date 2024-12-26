Телевизоры
Опубликовано 26 декабря 2024, 00:45
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Флагманские телевизоры Haier Mini Led и Hisense U8NQ сравнили и выбрали лучший

Лучше сразу берите Hisense
Эксперт YouTube-канала KOLBIN REVIEW выяснил, какую модель телевизора сейчас лучше брать: Haier Mini LED Pro или Hisense U8NQ.
Флагманские телевизоры Haier Mini Led и Hisense U8NQ сравнили и выбрали лучший
© KOLBIN REVIEW

Haier Mini LED Pro стоит по акции 130 тысяч рублей, а обычная его цена — 150 тысяч рублей. Hisense U8NQ со скидкой идёт за 165 тысяч рублей, а без неё — за 175 тысяч рублей.

К сожалению «из коробки» ни один, ни другой не оправдал свою цену.

Hisense U8NQ имеет 1600 зон локального затемнения, пиковую яркость при HDR-контенте — 3000 нит и при обычном — 700 нит. У Haier Mini LED Pro всё немного скромнее: это 576 зон затемнения, яркость до 2000 нит (HDR) и 600 нит (обычный контент).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© KOLBIN REVIEW

Оба телевизора настроены в обычном сигнале неудачно. У обоих проблемы с балансом белого, сильный уход в красный, повышенная контрастность. Главный недостаток Haier — работа MiniLED-подсветки. Вокруг светлых объектов у него постоянно ореол, в тёмных сценах есть заметные засветы. У Hisense U8NQ же всё работает в этом плане как надо. С динамическими сценами он тоже справляется лучше, а у Haier картинка время от времени подтормаживает. Настроить цветопередачу тоже у Hisense будет проще.