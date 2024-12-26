Флагманские телевизоры Haier Mini Led и Hisense U8NQ сравнили и выбрали лучший

Флагманские телевизоры Haier Mini Led и Hisense U8NQ сравнили и выбрали лучшийЛучше сразу берите Hisense
Haier Mini LED Pro стоит по акции 130 тысяч рублей, а обычная его цена — 150 тысяч рублей. Hisense U8NQ со скидкой идёт за 165 тысяч рублей, а без неё — за 175 тысяч рублей.
К сожалению «из коробки» ни один, ни другой не оправдал свою цену.
Hisense U8NQ имеет 1600 зон локального затемнения, пиковую яркость при HDR-контенте — 3000 нит и при обычном — 700 нит. У Haier Mini LED Pro всё немного скромнее: это 576 зон затемнения, яркость до 2000 нит (HDR) и 600 нит (обычный контент).
Оба телевизора настроены в обычном сигнале неудачно. У обоих проблемы с балансом белого, сильный уход в красный, повышенная контрастность. Главный недостаток Haier — работа MiniLED-подсветки. Вокруг светлых объектов у него постоянно ореол, в тёмных сценах есть заметные засветы. У Hisense U8NQ же всё работает в этом плане как надо. С динамическими сценами он тоже справляется лучше, а у Haier картинка время от времени подтормаживает. Настроить цветопередачу тоже у Hisense будет проще.