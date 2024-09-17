Флагманские телевизоры TCL C855 и Hisense U8NQ сравнили в России

По контрастности и глубине чёрного обе модели выдают отличные результаты. С цветопередачей всё интереснее. TCL демонстрирует прекрасные цвета по меркам Китая, особенно в HDR. Та же история с Hisense. Однако ни один, ни другой не показывает контент идеально.

C855 имеет громкость 45 Вт, звучание чистое, диалоги хорошо различимы. U8NQ выдаёт уже 60 Вт, при этом звук у него более объёмный, лучше чувствуются басы. В целом в обоих случаях звук достойный.

TCL C855 работает на операционной системе Google TV. Вы получите с ней доступ к большому количеству приложений, сможете легко устанавливать сторонние приложения. У Hisense U8NQ операционная система VIDAA. Она довольно простая и понятная. Но выбор приложений в ней меньше, сложнее ставить сторонние программы, нельзя пользоваться торрентами, YouTube.

Вывод

Выбор между Hisense U8NQ и TCL C855 будет зависеть в основном от ваших предпочтений и от того, что вы обычно смотрите. Более универсален за счёт ОС TCL, но он даёт более тёплую картинку, а Hisense — более холодную. Hisense выигрывает в яркости при просмотре обычного ТВ, TCL — при HDR.