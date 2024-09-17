Флагманские телевизоры TCL C855 и Hisense U8NQ сравнили в России

Флагманские телевизоры TCL C855 и Hisense U8NQ сравнили в РоссииОднозначного победителя среди них нет
Hisense U8NQ и TCL C855 оснащены ЖК-дисплеем, VA-панелью, Mini-LED-подсветкой. TCL C855 с экраном 65″ стоит примерно 170 тысяч рублей, Hisense U8NQ — от 125 тысяч рублей.
Яркость Hisense составляет 3200 нит, TCL — 3300 нит (в действительности — 2400 нит в режиме HDR). При этом у первого чуть больше зон локального затемнения: 1600 против 1344.
Интересно, что при воспроизведении SDR-контента ярче выглядит Hisense, а при HDR — TCL. Примеры — ниже. Работают телевизоры на одном процессоре: МТ9618. Важно, что все тесты проводились в режиме кино при максимальной яркости.
По контрастности и глубине чёрного обе модели выдают отличные результаты. С цветопередачей всё интереснее. TCL демонстрирует прекрасные цвета по меркам Китая, особенно в HDR. Та же история с Hisense. Однако ни один, ни другой не показывает контент идеально.
C855 имеет громкость 45 Вт, звучание чистое, диалоги хорошо различимы. U8NQ выдаёт уже 60 Вт, при этом звук у него более объёмный, лучше чувствуются басы. В целом в обоих случаях звук достойный.
TCL C855 работает на операционной системе Google TV. Вы получите с ней доступ к большому количеству приложений, сможете легко устанавливать сторонние приложения. У Hisense U8NQ операционная система VIDAA. Она довольно простая и понятная. Но выбор приложений в ней меньше, сложнее ставить сторонние программы, нельзя пользоваться торрентами, YouTube.
Вывод
Выбор между Hisense U8NQ и TCL C855 будет зависеть в основном от ваших предпочтений и от того, что вы обычно смотрите. Более универсален за счёт ОС TCL, но он даёт более тёплую картинку, а Hisense — более холодную. Hisense выигрывает в яркости при просмотре обычного ТВ, TCL — при HDR.