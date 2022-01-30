Как превратить старый «умный» телик в новый: тест бюджетной HDMI-приставки Realme за 3700 рублей

Устройство Realme 4K TV Stick, по словам эксперта, поможет предоставить телевизору поддержку воспроизведения в 4К и Google TV. В целом вариантов использования этого гаджета довольно много. Минусов же у девайса, по мнению ведущего, за такую цену нет вообще.

В комплекте с приставкой идёт провод Micro USB и удлинитель для HDMI. Кроме этого, есть пульт дистанционного управления. Правда, при этом батарейки производитель вместе с пультом не кладёт.

Стик имеет 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ - постоянной. Установлен здесь процессор Amlogic, который, как заявляет производитель, способен обеспечить в 4К 60 к/с.

Также, отмечает специалист, устройство хорошо работает с использованием Wi-Fi. К примеру, гигабитного роутера хватит для стриминга.