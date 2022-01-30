Как превратить старый «умный» телик в новый: тест бюджетной HDMI-приставки Realme за 3700 рублей

Как превратить старый «умный» телик в новый: тест бюджетной HDMI-приставки Realme за 3700 рублейРассказали на «Канале Лучкова»
Устройство Realme 4K TV Stick, по словам эксперта, поможет предоставить телевизору поддержку воспроизведения в 4К и Google TV. В целом вариантов использования этого гаджета довольно много. Минусов же у девайса, по мнению ведущего, за такую цену нет вообще.
В комплекте с приставкой идёт провод Micro USB и удлинитель для HDMI. Кроме этого, есть пульт дистанционного управления. Правда, при этом батарейки производитель вместе с пультом не кладёт.
Стик имеет 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ - постоянной. Установлен здесь процессор Amlogic, который, как заявляет производитель, способен обеспечить в 4К 60 к/с.
Также, отмечает специалист, устройство хорошо работает с использованием Wi-Fi. К примеру, гигабитного роутера хватит для стриминга.
Большая часть предустановленных на стик приложений, подчёркивает эксперт, имеют также различные отделы вроде предпросмотров видео. В то же время иконка Netflix здесь также есть, а вот виджета с предпросмотром - нет. При этом удобно, что пользователь может скрывать или перемещать ярлыки приложений как угодно.
Параметры же гаджета выглядят так, как на всех Android-устройствах.
Из недоработок Realme 4K TV Stick ведущий отмечает невозможность голосового поиска контента внутри приложений, которые находятся на стике. То есть если вы в приложении Netflix продиктуете системе название фильма, то получите информацию из сервисов Google.
В плане производительности устройство нельзя назвать лучшим. Временами оно в процессе работы подтормаживает. Но на это всё можно закрыть глаза, так как стоит девайс недорого.
Также специалист посоветовал перед началом работы со стиком в настройках немного поменять контрастность и цвета. Связано это с тем, что изображение при просмотре с использованием Realme 4K TV Stick может отличаться от него же на других устройствах.
При этом каких-то пауз или зависаний при воспроизведении видео нет. Однако иногда случается так, что контент в 4К запускается не сразу, а необходимо некоторое время, чтобы картинка приобрела нужную чёткость.