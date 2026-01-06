LG показала ультратонкий беспроводной телевизор нового поколения OLED Wallpaper

Опубликовано 06 января 2026, 15:081 мин.
LG показала ультратонкий беспроводной телевизор нового поколения OLED WallpaperЧего компания добилась
LG Electronics на выставке CES 2026 представила новую линейку телевизоров LG OLED evo. Главной новинкой стал LG OLED evo W6 — возвращение телевизора Wallpaper. Серия знаменита ультратонким дизайном и беспроводным подключением.
© LG
Его толщина составляет всего 9 мм. Обновлённое настенное крепление позволяет плотно зафиксировать экран без зазоров.
Ключевая особенность модели — технология True Wireless 2. Все разъёмы находятся в отдельном блоке Zero Connect Box, который можно разместить на расстоянии до 10 метров. Поддержка 4К на месте.
Картинка стала «ярче и насыщеннее» благодаря новой технологии Hyper Radiant Color. Специальный экран снижает отражения.
За обработку изображения отвечает новый процессор LG с ИИ. Телевизор также поддерживает частоту обновления до 165 Гц.