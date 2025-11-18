Телевизоры
Mini-LED телевизор Dreame оказался лучше аналогичного по уровню телевизора TCL

Сравнивались 55" модели Dreame S100 и TCL C7K
Эксперт YouTube-канала KOLBIN REVIEW рассказал подробно о плюсах и минусах телевизоров Dreame S100 и TCL C7K.
Dreame S100 сейчас стоит в магазинах около 90 тысяч рублей, а TCL C7K - около 100 тысяч рублей.

Цветопередача из коробки у Dreame S100 очень неплохая по сравнению с другими китайскими телевизорами. При этом HDR-контент отображается хуже и баланс белого тоже хуже. С TCL C7K всё немного по-другому. Если выбрать у него режим "Кино", то картинка будет зелёная по сравнению с другими моделями. Однако пиковая яркость у этого телевизора намного выше, чем у Dreame.

Что касается Smart TV, то Dreame немного тормозит при работе. Вам придётся очень часто на нём сбрасывать кэш.

Вывод

TCL C7K стоит покупать, если вам нужна максимальная яркость. У него также есть антибликовое покрытие и HDR-режим. Smart TV работает стабильно, не тормозит, не требует постоянной очистки кэша. Минус только один - это необходимость донастройки, так как из коробки у вас будет зеленоватая картинка.

Dreame S100 подойдёт тем, кому нужен широкий угол обзора. Цветопередача из коробки у него тоже будет сильно лучше, чем у конкурента. С другой стороны, у вас будет очень тусклый экран и постоянно тормозить Smart TV.