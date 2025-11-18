Mini-LED телевизор Dreame оказался лучше аналогичного по уровню телевизора TCL

Что касается Smart TV, то Dreame немного тормозит при работе. Вам придётся очень часто на нём сбрасывать кэш.

Вывод

TCL C7K стоит покупать, если вам нужна максимальная яркость. У него также есть антибликовое покрытие и HDR-режим. Smart TV работает стабильно, не тормозит, не требует постоянной очистки кэша. Минус только один - это необходимость донастройки, так как из коробки у вас будет зеленоватая картинка.

Dreame S100 подойдёт тем, кому нужен широкий угол обзора. Цветопередача из коробки у него тоже будет сильно лучше, чем у конкурента. С другой стороны, у вас будет очень тусклый экран и постоянно тормозить Smart TV.