Названы лучшие Android TV приставки до 5 тысяч рублей

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Xiaomi TV Box S (3 Gen). Оснащён стик Amlogic S905X5M с фишками ИИ, благодаря которому улучшается качество видео. Есть у него также поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix, формула памяти 2х32 ГБ, Google TV Cast, BT5.2.
Kickpi KP1. Это сертифицированный ТВ-бокс. У него есть поддержка Netflix, 4K, два USB-порта, LAN на 100 Мбит, крутой Wi-Fi, процессор Amlogic S905Y4, Android 11. Работает всё стабильно, не греется.
Tanix W2. Стоит недорого, у него не лучший Wi-Fi. Покупать эту приставку стоит, если вы хотите сэкономить и поставить на неё самостоятельно прошивку (и если вы умеете это делать).
Homatics 4K TV Stick. Стик оснащён Amlogic S905Y4, поддержкой Dolby Atmos, Netflix. Он прекрасно работает, не греется, у него есть ИК-порт.
TOX3 Smart TV Box. Это бестселлер с процессором Amlogic S905X4, поддержкой HDR, HDR10+, Android 11. Этот бокс также почти не греется.