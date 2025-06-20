Названы лучшие Android TV приставки до 5 тысяч рублей

Tanix W2. Стоит недорого, у него не лучший Wi-Fi. Покупать эту приставку стоит, если вы хотите сэкономить и поставить на неё самостоятельно прошивку (и если вы умеете это делать).

Homatics 4K TV Stick. Стик оснащён Amlogic S905Y4, поддержкой Dolby Atmos, Netflix. Он прекрасно работает, не греется, у него есть ИК-порт.

TOX3 Smart TV Box. Это бестселлер с процессором Amlogic S905X4, поддержкой HDR, HDR10+, Android 11. Этот бокс также почти не греется.