"Ненастоящий QLED": телевизор Samsung Q7FA разочаровал качеством дисплея по итогам теста

"Ненастоящий QLED": телевизор Samsung Q7FA разочаровал качеством дисплея по итогам тестаЛучше вместо него купить "китайца" за 40-50 тысяч рублей
В магазине Samsung Q7FA 2025 сейчас можно найти за 70 тысяч рублей, а в Интернете - примерно за 55. Корпус у него пластиковый, пульт на солнечной батарее (также его можно заряжать через USB-C). Из портов всего один USB 2.0, хотя у TCL за 40 тысяч рублей USB 3.0. Оптического выхода нет. HDMI есть - три, но 2.0, а не 2.1.
Яркость у телевизора всего 300 нит, в том числе в HDR. Это очень мало для современного телевизора с QLED. При этом контрастность хорошая, как и цветопередача.
Смотреть фильмы на Samsung Q7FA 2025, но с HDR у него всё плохо. Для этого режима нужна яркость выше 1000 нит, а здесь только 300 нит. Если вы будете смотреть контент в тёмной комнате, то будет вполне терпимо, а вот в светлое время суток вам придётся смотреть в основном на своё отражение, так как антибликовое покрытие у телевизора слабое.
Звук у Samsung тоже не очень: мощность всего 20 Вт. Но диалоги всё-таки слышны чётко.
Для игровых консолей телевизор не особо подходит. Поддержки частоты обновления 120 Гц у него нет, как и технологии VRR. Что касается Smart TV, то интерфейс у модели переработан, но половина функций в России всё равно недоступна.
Вывод
Samsung Q7FA 2025 - попытка компании продать бюджетный телевизор по цене среднего класса. В целом он подойдёт для просмотра эфирного ТВ или VK Видео в тёмной комнате. За 70 тысяч рублей его точно нет смысла брать.