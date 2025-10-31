"Ненастоящий QLED": телевизор Samsung Q7FA разочаровал качеством дисплея по итогам теста

В магазине Samsung Q7FA 2025 сейчас можно найти за 70 тысяч рублей, а в Интернете - примерно за 55. Корпус у него пластиковый, пульт на солнечной батарее (также его можно заряжать через USB-C). Из портов всего один USB 2.0, хотя у TCL за 40 тысяч рублей USB 3.0. Оптического выхода нет. HDMI есть - три, но 2.0, а не 2.1.

Яркость у телевизора всего 300 нит, в том числе в HDR. Это очень мало для современного телевизора с QLED. При этом контрастность хорошая, как и цветопередача.

Смотреть фильмы на Samsung Q7FA 2025, но с HDR у него всё плохо. Для этого режима нужна яркость выше 1000 нит, а здесь только 300 нит. Если вы будете смотреть контент в тёмной комнате, то будет вполне терпимо, а вот в светлое время суток вам придётся смотреть в основном на своё отражение, так как антибликовое покрытие у телевизора слабое.