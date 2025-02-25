Объявлены лучшие ТВ-приставки на Android в 2025 г.

Xiaomi Mi TV Box S. Он стоит дешевле 50 долларов. Вы получаете за эти деньги Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix, Google TV.

Xiaomi Mi TV Stick. Его можно назвать актуальным, но только с учётом цены в 39 долларов.

Google TV Streamer. Работает он отлично, хотя у него нет, к примеру, USB-портов. Памяти здесь 4/32 ГБ, есть Dolby Vision, Dolby Atmos.

Woopker Tox3. Оснащён он процессором Amlogic S905X4. Это бестселлер на AliExpress.

Zidoo Z9X 8K. Объём памяти у него 6/64 ГБ, процессор — Amlogic S928X-K.

Ugoos X4Q Extra. ТВ-бокс с поддержкой 7-го профиля Dolby Vision.