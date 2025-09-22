OLED-телевизор Haier S9 Pro уступил Самсунгу S90D по качеству изображения

Что лучше: купить китайский Haier с официальной гарантией или корейский Samsung, но с маркетплейсов? На первый взгляд ответ очевиден, но не всё так просто.

Haier S9 Pro стоит около 170 тысяч рублей и есть во всех официальных магазинах. Samsung S90D на Price.ru можно купить от 145 тысяч рублей, а в «М.Видео» он стоит больше 200 тысяч.

Оба телевизора выглядят современное и премиально, но в качестве картинки у них есть серьёзные различия. У Samsung стоит панель QD-OLED с квантовыми точками, а у Haier обычная W-OLED от LG. Это даёт S90D преимущество по яркости: 1200 нит против 900 нит у «китайца».

Кроме того, Samsung превосходит конкурента по всем главным параметрам. Это чёткость изображения, плавность движения, апскейлинг слабого сигнала, цветопередача из коробки. У Samsung цвета изначально более натуральные и сбалансированные.