Опубликовано 22 сентября 2025, 20:15
2 мин.

OLED-телевизор Haier S9 Pro уступил Самсунгу S90D по качеству изображения

Но Android в «китайце» функциональнее корейского Tizen
Автор YouTube-канала KOLBIN REVIEW сравнил телевизоры Haier S9 Pro и Samsung S90D, а также рассказал об их плюсах и минусах.
© KOLBIN REVIEW

Что лучше: купить китайский Haier с официальной гарантией или корейский Samsung, но с маркетплейсов? На первый взгляд ответ очевиден, но не всё так просто.

Haier S9 Pro стоит около 170 тысяч рублей и есть во всех официальных магазинах. Samsung S90D на Price.ru можно купить от 145 тысяч рублей, а в «М.Видео» он стоит больше 200 тысяч.

Оба телевизора выглядят современное и премиально, но в качестве картинки у них есть серьёзные различия. У Samsung стоит панель QD-OLED с квантовыми точками, а у Haier обычная W-OLED от LG. Это даёт S90D преимущество по яркости: 1200 нит против 900 нит у «китайца».

Кроме того, Samsung превосходит конкурента по всем главным параметрам. Это чёткость изображения, плавность движения, апскейлинг слабого сигнала, цветопередача из коробки. У Samsung цвета изначально более натуральные и сбалансированные.

© KOLBIN REVIEW

Тем не менее у телевизора Samsung есть недостатки. Главный его минус - отсутствие Dolby Vision. Также у S90D проблемы с воспроизведением через флешку (картинка начинает дёргаться, иногда сыпется, читаются далеко не все форматы), работой Smart TV.

У Haier в целом проблем всё равно больше. Цветопередача из коробки у S9 Pro требует долгих настроек, плавность движения у него тоже хуже на фоне Samsung, как и чёткость картинки.

Вывод

Samsung S90D превосходит Haier S9 Pro очень во многом. Это чёткость, плавность, цветопередача, яркость. С другой стороны, Haier поддерживает Dolby Vision и имеет более удобную операционную систему. При этом Samsung - проверенный и надёжный бренд, это телевизор, который даст вам качественную картинку прямо из коробки, без всяких настроек.