OLED-телевизор Haier S9 Pro уступил Самсунгу S90D по качеству изображения

OLED-телевизор Haier S9 Pro уступил Самсунгу S90D по качеству изображенияНо Android в «китайце» функциональнее корейского Tizen
Что лучше: купить китайский Haier с официальной гарантией или корейский Samsung, но с маркетплейсов? На первый взгляд ответ очевиден, но не всё так просто.
Haier S9 Pro стоит около 170 тысяч рублей и есть во всех официальных магазинах. Samsung S90D на Price.ru можно купить от 145 тысяч рублей, а в «М.Видео» он стоит больше 200 тысяч.
Оба телевизора выглядят современное и премиально, но в качестве картинки у них есть серьёзные различия. У Samsung стоит панель QD-OLED с квантовыми точками, а у Haier обычная W-OLED от LG. Это даёт S90D преимущество по яркости: 1200 нит против 900 нит у «китайца».
Кроме того, Samsung превосходит конкурента по всем главным параметрам. Это чёткость изображения, плавность движения, апскейлинг слабого сигнала, цветопередача из коробки. У Samsung цвета изначально более натуральные и сбалансированные.
Тем не менее у телевизора Samsung есть недостатки. Главный его минус - отсутствие Dolby Vision. Также у S90D проблемы с воспроизведением через флешку (картинка начинает дёргаться, иногда сыпется, читаются далеко не все форматы), работой Smart TV.
У Haier в целом проблем всё равно больше. Цветопередача из коробки у S9 Pro требует долгих настроек, плавность движения у него тоже хуже на фоне Samsung, как и чёткость картинки.
Вывод
Samsung S90D превосходит Haier S9 Pro очень во многом. Это чёткость, плавность, цветопередача, яркость. С другой стороны, Haier поддерживает Dolby Vision и имеет более удобную операционную систему. При этом Samsung - проверенный и надёжный бренд, это телевизор, который даст вам качественную картинку прямо из коробки, без всяких настроек.