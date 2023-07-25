Пять лучших ТВ-приставок на Android на лето 2023 г.

Tanix W2 и Tanix X4. Версия Tanix W2 на 4/32 ГБ стоит около 32 долларов. При этом эту же модель в конфигурации 2/16 ГБ можно взять ещё дешевле и прошить на Slimbox. Тогда это будет шикарная приставка за свои деньги. Оснащён Tanix W2 процессором Amlogic S905W2, поэтому он спокойно запускает контент в 4К 60 к/с, YouTube.

В то же время у Tanix X4 немного слабоват 5-герцовый Wi-Fi. При этом модель это очень неплохая. Установлен на ней процессор S905X4.