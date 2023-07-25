Пять лучших ТВ-приставок на Android на лето 2023 г.Можете смело выбирать любую из них
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале TECHNOZON эксперт перечислил топ-5 ТВ-приставок, которые работают на Android. Их вы можете заказать на AliExpress.
Xiaomi mi TV Stick 4K. Здесь стоит чистый Android 11. При этом у этого стика также есть поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos. Работает приставка на процессоре S905Y4. Но имеется в виду именно глобальная версия этого устройства.
Vontar X-серия. Например, Vontar X4 и X3. Отличаются друг от друга они размерами коробки. Версия X4 имеет процессор S905X4, 1000-мегабитный LAN. Она поддерживает также прошивку Slimbox. Vontar X3 - это уникальный бокс тем, что у него есть оригинальный порт прошивки UGOOS. Работает он на процессоре Amlogic S905X3.
Tanix W2 и Tanix X4. Версия Tanix W2 на 4/32 ГБ стоит около 32 долларов. При этом эту же модель в конфигурации 2/16 ГБ можно взять ещё дешевле и прошить на Slimbox. Тогда это будет шикарная приставка за свои деньги. Оснащён Tanix W2 процессором Amlogic S905W2, поэтому он спокойно запускает контент в 4К 60 к/с, YouTube.
В то же время у Tanix X4 немного слабоват 5-герцовый Wi-Fi. При этом модель это очень неплохая. Установлен на ней процессор S905X4.
Realme Stick 4K. Поддерживает этот стик Netflix, Dolby Audio (но отсутствует Dolby Vision). При этом у него постоянный HDR. Работает стик на базе Amlogic S905Y4. Из недостатков устройства - невозможность изменять при помощи пульта в комплекте громкость телевизора, включать или выключать его. Эта ТВ-приставка отлично справляется с 4К 60 к/с, YouTube, Netflix.
X98 S500. Проблем с перегревом у этого устройства точно нет. Кроме того, это ТВ-стик с USB-портом. Поэтому вы без проблем сможете к нему подключить при желании SSD. Оснащена приставка процессором Amlogic S905Y4. У неё нет никаких лицензий, но при этом есть прошивки Slimbox. Она легко тянет 4К 60 к/с, к тому же у неё достаточно мощности для самых разных вариантов использования. Операционная система здесь - Android 11.