Пять настроек, из-за которых у вас снижается качество картинки на телевизоре

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Пять настроек, из-за которых у вас снижается качество картинки на телевизореПравда, о них мало кто знает
Купили новый телевизор, но качество изображения вас расстроило? Возможно, не всё так плохо. На то, насколько чёткой и насыщенной будет картинка, могут влиять различные параметры. Поэтому обязательно нужно сначала проверить раздел «Настройки».
Большинство после покупки телевизора не обращает внимание на разные функции и параметры, которые есть у устройства. Обычно дополнительно что-то делать действительно от покупателя не требуется: качество изображений сразу же после покупки его устраивает. Но что, если какие-то опции у вас выбраны «по умолчанию» и эти опции ухудшают картинку?
- Цифровое шумоподавление. Эта функция была актуальна, когда популярны были DVD. Если же включить её сейчас, то она будет просто сглаживать изображение, из-за чего его качество снизится.
- Сглаживание движения (интерполяция движения). Этот параметр нужен, чтобы «дорисовывать» промежуточные кадры. Если его активировать и начать смотреть фильм, то картинка будет казаться неестественной. Кроме того, будут сильно заметны различные недочёты в спецэффектах, гриме актёров и пр.
- Экономный режим. При таком режиме расход электричества ниже, чем при обычном. Но действительно полезным он будет, если вы смотрите ТВ целыми сутками. В остальных случаях лучше его отключить. Из-за неё максимальная яркость становится ниже, поэтому светлые сцены кажутся не такими выразительными.
- Резкость (чёткость). Этот пункт тоже был очень полезен, когда люди много смотрели DVD. Сейчас же он просто навредит качеству: изображение станет зернистым, а границы контрастных объектов будут «светиться». Лучше всего параметр чёткости устанавливать в нейтральном положении: у Sony это 50, а у большей части моделей телевизоров - 0.
- Режимы изображения. Существуют множество самых разных режимов: например, стандартный, игровой, динамический, кино, спорт. Автор статьи советует отдавать предпочтение режимом с заводской калибровкой (настройкой): ISF день, ISF ночь, ISF эксперт, Режим кинорежиссёра (Filmmaker Mode). Худшими по цветопередаче режимами считаются игровой, динамический, спорт, а лучшим - кино.