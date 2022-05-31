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Пять настроек, из-за которых у вас снижается качество картинки на телевизоре

Правда, о них мало кто знает
Купили новый телевизор, но качество изображения вас расстроило? Возможно, не всё так плохо. На то, насколько чёткой и насыщенной будет картинка, могут влиять различные параметры. Поэтому обязательно нужно сначала проверить раздел «Настройки».
Пять настроек, из-за которых у вас снижается качество картинки на телевизоре

Большинство после покупки телевизора не обращает внимание на разные функции и параметры, которые есть у устройства. Обычно дополнительно что-то делать действительно от покупателя не требуется: качество изображений сразу же после покупки его устраивает. Но что, если какие-то опции у вас выбраны «по умолчанию» и эти опции ухудшают картинку?

  1. Цифровое шумоподавление. Эта функция была актуальна, когда популярны были DVD. Если же включить её сейчас, то она будет просто сглаживать изображение, из-за чего его качество снизится.
  1. Сглаживание движения (интерполяция движения). Этот параметр нужен, чтобы «дорисовывать» промежуточные кадры. Если его активировать и начать смотреть фильм, то картинка будет казаться неестественной. Кроме того, будут сильно заметны различные недочёты в спецэффектах, гриме актёров и пр.
Пять настроек, из-за которых у вас снижается качество картинки на телевизоре
  1. Экономный режим. При таком режиме расход электричества ниже, чем при обычном. Но действительно полезным он будет, если вы смотрите ТВ целыми сутками. В остальных случаях лучше его отключить. Из-за неё максимальная яркость становится ниже, поэтому светлые сцены кажутся не такими выразительными.
  1. Резкость (чёткость). Этот пункт тоже был очень полезен, когда люди много смотрели DVD. Сейчас же он просто навредит качеству: изображение станет зернистым, а границы контрастных объектов будут «светиться». Лучше всего параметр чёткости устанавливать в нейтральном положении: у Sony это 50, а у большей части моделей телевизоров - 0.
  1. Режимы изображения. Существуют множество самых разных режимов: например, стандартный, игровой, динамический, кино, спорт. Автор статьи советует отдавать предпочтение режимом с заводской калибровкой (настройкой): ISF день, ISF ночь, ISF эксперт, Режим кинорежиссёра (Filmmaker Mode). Худшими по цветопередаче режимами считаются игровой, динамический, спорт, а лучшим - кино.
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