Пять настроек, из-за которых у вас снижается качество картинки на телевизоре

Большинство после покупки телевизора не обращает внимание на разные функции и параметры, которые есть у устройства. Обычно дополнительно что-то делать действительно от покупателя не требуется: качество изображений сразу же после покупки его устраивает. Но что, если какие-то опции у вас выбраны «по умолчанию» и эти опции ухудшают картинку?

Цифровое шумоподавление. Эта функция была актуальна, когда популярны были DVD. Если же включить её сейчас, то она будет просто сглаживать изображение, из-за чего его качество снизится.