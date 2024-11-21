Стоит ли покупать 65″ OLED телевизор Grundig

Стоит ли покупать 65″ OLED телевизор GrundigДело даже не в том, что это не «немец», важно лишь качество
Телевизор Grundig 65 OLED GH 9700 стоит около 220−290 тысяч рублей. Но что можно получить за эти деньги?
С 2007 года Grundig принадлежит турецкой компании «Арчелик» (Arçelik). При этом модель Grundig 65 OLED GH 9700 пытаются сейчас продать по цене премиум-брендов.
Из разъёмов у телевизора всего три HDMI, хотя у конкурентов — по четыре порта. Пульт же сделан из дешёвого пластика, он неприятный на ощупь, к тому же кнопки нажимаются довольно плохо.
Максимальная яркость у Grundig 65 OLED GH 9700 — всего 400−450 нит. Тот же Samsung S90D или LG C4 в этой же ценовой категории выдают более 900 нит. Поэтому HDR-контент выглядеть у вас будет тускло.
Самый большой минус Grundig 65 OLED GH 9700 — это железо. Здесь стоит процессор Cortex A55, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной. Это всё — характеристики телевизора за 40 тысяч рублей. Поэтому меню в этом телике тормозит, особенно когда его открываешь во время просмотра видео.
Игровые функции у телевизора тоже не работают нормально. Играть в 4К с частотой обновления 120 Гц вы не сможете.
HDR-контент на Grundig 65 OLED GH 9700 выглядит очень слабо. Детали в тёмных сценах теряются. Нет контрастности и сочности, как на других моделях с OLED-экраном.
Качественнее всего картинка у телевизора в режиме «кино». Но даже в нём он не дотягивает до конкурентов.
Единственное, за что можно похвалить GH 9700 — это звук. Аудиосистема установлена на телевизоре мощностью 60 Вт.
Реальная задержка ввода у Grundig 65 OLED GH 9700 составляет более 20 миллисекунд. Это очень много даже для телевизоров за 50 тысяч рублей. Соответственно, ни в какие серьёзные игры вы поиграть не сможете.
Вывод
В сравнении с LG, Samsung, Sony по той же цене Grundig 65 OLED GH 9700 проигрывает практически по всем параметрам, кроме звучания и дизайна. Поэтому брать его нет смысла сейчас вообще.