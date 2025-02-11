Стоит ли покупать подозрительно дешёвый QLED телевизор Topdevice

Topdevice 65 QLED CQ08 имеет цену, которая примерно на 20% ниже, чем у конкурентов. Но есть ли в этом подвох?

На телевизоре установлена VA-матрица с прямой светодиодной подсветкой. Контраст здесь — 5000:1, за счёт чего чёрный цвет — глубокий и хороший. Правда, в тёмных сценах также заметны небольшие засветы по краям. Но это в данной ценовой категории вполне ожидаемо.

Яркость у телевизора — 350 нит. Её будет достаточно практически для любого контента. Правда, HDR работает слабовато.