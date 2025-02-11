Стоит ли покупать подозрительно дешёвый QLED телевизор Topdevice

Стоит ли покупать подозрительно дешёвый QLED телевизор TopdeviceЗа свою цену это прекрасная модель
Topdevice 65 QLED CQ08 имеет цену, которая примерно на 20% ниже, чем у конкурентов. Но есть ли в этом подвох?
На телевизоре установлена VA-матрица с прямой светодиодной подсветкой. Контраст здесь — 5000:1, за счёт чего чёрный цвет — глубокий и хороший. Правда, в тёмных сценах также заметны небольшие засветы по краям. Но это в данной ценовой категории вполне ожидаемо.
Яркость у телевизора — 350 нит. Её будет достаточно практически для любого контента. Правда, HDR работает слабовато.
Из коробки цвета у Topdevice 65 QLED CQ08 насыщенные, но слегка холодные. Эта модель также не поддерживает технологию сглаживания движения.
Что касается углов обзора, то даже при 30 градусах цвета уже начинают блекнуть и контрастность падает. Это для заявленной цены тоже вполне нормально.
Настроек приложения у Topdevice довольно мало. При этом здесь установлена собственная оболочка, а операционная система — Android TV. Есть возможность устанавливать сторонние приложения, будет работать VPN, YouTube. Также присутствует голосовое управление с помощью Маруси.
Пульт у Topdevice 65 QLED CQ08 действительно удобный и классный, а вот звук посредственный.
Вывод
Topdevice 65 QLED CQ08 стоит более чем адекватно, если учитывать, что он даёт. Вы получаете довольно яркую картинку, громкий звук, удобное голосовое управление. Но если для вас важны глубокие настройки, воспроизведение HDR, широкий угол обзора, мощный звук, то лучше посмотреть более дорогую модель. Тем не менее за свои деньги Topdevice — однозначно хороший выбор.