Стоит ли покупать проектор домой вместо телевизора

Сегодня проекторы могут использоваться дома для самых разных целей. Например, для просмотра фильмов и сериалов, для игр. Причём смотреть кинокартины через проектор будет так же удобно, как и на обычном телевизоре.

Однако проекторы в целом обладают целым рядом недостатков и преимуществ.

Из плюсов проекторов выделяют низкое соотношение цены и дюйма, возможность самостоятельной регулировки диагонали, поддержка HDR и 4К, низкая задержка и частота обновления до 120 Гц для игр.