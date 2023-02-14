Стоит ли покупать проектор домой вместо телевизора

Стоит ли покупать проектор домой вместо телевизораИ в чём заключаются достоинства и недостатки проекторов
Раньше проекторы практически не покупались для дома. Но технологии не стоят на месте, и сейчас проекторы стали намного доступнее. Но есть ли смысл брать это устройство вместо телевизора?
Фото: Dealerscope
Сегодня проекторы могут использоваться дома для самых разных целей. Например, для просмотра фильмов и сериалов, для игр. Причём смотреть кинокартины через проектор будет так же удобно, как и на обычном телевизоре.
Однако проекторы в целом обладают целым рядом недостатков и преимуществ.
Из плюсов проекторов выделяют низкое соотношение цены и дюйма, возможность самостоятельной регулировки диагонали, поддержка HDR и 4К, низкая задержка и частота обновления до 120 Гц для игр.
Optomausa
Недостатков у проектора, по мнению пользователя iXBT.com, два. Это ограниченный ресурс (если купить дешёвую или среднюю по цене модель, то вам придётся менять в ней лампу уже спустя 2-3 года) и необходимость в особом обустройстве помещения (покупка настенного экрана, штор, объёмной акустической системы).
Выбор - только за вами. Но при покупке проектора нужно чётко понимать, для чего конкретно он вам нужен.