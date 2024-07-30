В тонких телевизорах экран износился раньше: итоги 10 тысяч часов теста на выносливость

Модели с подсветкой Edge LED (боковой подсветкой) продаются сейчас довольно хорошо. Но они выгорают. Результаты экспериментов показывают, что это связано с их конструкцией. Среди других проблем таких телевизоров — трещины, деформации на экране.

К сожалению, телевизоры с боковой подсветкой раньше остальных выходят из строя. Если для вас важна долговечность, то рассмотрите модели с прямой подсветкой или полной подсветкой с локальным затемнением.