В тонких телевизорах экран износился раньше: итоги 10 тысяч часов теста на выносливость

Опубликовано 30 июля 2024, 13:30
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В тонких телевизорах экран износился раньше: итоги 10 тысяч часов теста на выносливостьКакие модели не стоит покупать?
В одном из выпусков на YouTube-канале RTINGS com R&D телевизоры оставили работать на 10 тысяч часов, а затем выяснили, у кого из них экран стал гораздо хуже.
10 тысяч часов работы телевизора соответствует примерно 6 годам его использования. В тестировании участвовали 18 моделей с OLED-дисплеями и 21 модель с LCD-дисплеями (из которых 7 телевизоров имеют боковую подсветку, или Edge LED). Наименования вы можете увидеть ниже на изображениях.
Модели с подсветкой Edge LED (боковой подсветкой) продаются сейчас довольно хорошо. Но они выгорают. Результаты экспериментов показывают, что это связано с их конструкцией. Среди других проблем таких телевизоров — трещины, деформации на экране.
К сожалению, телевизоры с боковой подсветкой раньше остальных выходят из строя. Если для вас важна долговечность, то рассмотрите модели с прямой подсветкой или полной подсветкой с локальным затемнением.