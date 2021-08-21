Wylsacom рассказал о новом гаджете "Сбера" с возможностью оплаты голосом и лицом

Wylsacom рассказал о новом гаджете "Сбера" с возможностью оплаты голосом и лицомТеперь делать покупки стало ещё удобнее
Валентин Петухов протестировал новинку "Сбербанка". Главная фишка устройства - он может подключаться к телевизору для использования Smart TV или же работать без него как "умная" колонка. В приставку также встроены голосовые помощники Салют.
В комплекте с устройством идёт пульт, блок питания, USB-провод, документация и даже стикеры.
Первым же достоинством гаджета стало, по мнению Wylsacom, возможность открыть или закрыть камеру, установленную на корпусе, и отключить микрофон. Дизайн тоже понравился ведущему. Прежде всего, тем, что корпус - матовый, а не глянцевый.
Управлять работой медиацентра можно как с помощью голоса, так и с помощью пульта. К тому же камера способна распознавать жесты и выполнять в соответствии с ними команды. Это, по словам блогера, очень удобно.
Работает система сама по себе быстро, интерфейс очень плавный, заключает Wylsacom. При необходимости можно заказать себе еду и оплатить всё при помощи своего голоса и лица, не доставая при этом карту. А для детей здесь есть разные приложения, игры, в том числе интерактивные. SberBox Top также позволяет принимать участие в онлайн-встречах и искать информацию в интернете через браузер.