Wylsacom рассказал о новом гаджете "Сбера" с возможностью оплаты голосом и лицом

Валентин Петухов протестировал новинку "Сбербанка". Главная фишка устройства - он может подключаться к телевизору для использования Smart TV или же работать без него как "умная" колонка. В приставку также встроены голосовые помощники Салют.

В комплекте с устройством идёт пульт, блок питания, USB-провод, документация и даже стикеры.

Первым же достоинством гаджета стало, по мнению Wylsacom, возможность открыть или закрыть камеру, установленную на корпусе, и отключить микрофон. Дизайн тоже понравился ведущему. Прежде всего, тем, что корпус - матовый, а не глянцевый.