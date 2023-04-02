Замена штатному Smart TV по разумной цене: пять лучших недорогих ТВ-боксов на Android

21:42, 02 апреля 2023
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Замена штатному Smart TV по разумной цене: пять лучших недорогих ТВ-боксов на AndroidСтоят они от 50 до 100 долларов
Выбираете ТВ-бокс по доступной цене и при этом качественный? Присмотритесь к следующим вариантам, о которых рассказал ведущий YouTube-канала TECHNOZON.
Фото: TV Box Shop
- TOX3, ТОХ3 Lite. Этот ТВ-бокс не греется совсем. Кроме того, у него есть LAN-порты в 1000 мбит/с, отличный Wi-Fi-модуль. В целом работает такой бокс стабильно.
- Hako Pro. Работает он на Amlogic S905X4, у него есть сертификация Android TV, Netflix, поддержка Dolby Audio, Dolby Digital Plus, HDMI 2.1, LAN-порт в 100 бит/с. Это официальный сертифицированный Google-бокс на Android 11.
- UGOOS X4 серия В частности, Х4Q и UGOOS X4. Отличаются они друг от друга тем, что у Х4Q немного изменён форм-фактор. В эту модель добавили Bluetooth-пульт, но стоит всё это около 100 долларов.
- Mecool KM2 серия. Это Mecool KM2, Mecool KM2 Plus. На версии Plus установлен процессор S905X4, который довольно мощный и холодный. Помимо этого, ТВ-бокс поддерживает Netflix, HDR 10+, Android 10. В целом, конечно, KM2 Plus - быстрее, но намного ли?
- Mecool KT1, Mecool KM6 серия. Эти ТВ-боксы базируются на Amlogic S905X4. Это полноценный процессор без обрезанных частот. Но вот версии 4/32 ГБ в продаже уже нет, а 4/64 ГБ стоит почти 100 долларов. Также у них нет поддержки Netlix. Из двух устройств лучше приобретать KT1, потому что работает он более стабильно. Всё работает у него на Android 10, в комплекте есть также Bluetooth-пульт, есть лицензия Dolby Audio.