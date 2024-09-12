Международный форум «Цифровая трансформация 2024» пройдёт в Москве 23−24 сентября

Международный форум «Цифровая трансформация 2024» пройдёт в Москве 23−24 сентябряПокажут роботов, ИИ и космические технологии
Форум соберет ключевых игроков крупного, среднего и малого бизнеса в сегменте B2B, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, институтов развития и университетов. Участников ожидает интерактивная выставка с искусственным интеллектом, роботами и космическими технологиями.
Среди основных событий — запуск поезда со спутниковой связью, распространение умной системы оплаты проезда в общественном транспорте, а также демонстрация успешных примеров цифровой трансформации.
Развлекательная программа будет включать в себя лазерное шоу, голографические стенды, стендапы, квизы для участников. В мероприятии примут участие более 3 000 гостей, 180 спикеров из разных регионов России, пройдут более 30 деловых сессий и более 50 презентаций проектов.
В деловую программу форума приглашены заместители председателя правительства РФ Виталий Савельев и Дмитрий Григоренко, министр транспорта РФ Роман Старовойтов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.