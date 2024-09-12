В России
Опубликовано 12 сентября 2024, 14:12
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Международный форум «Цифровая трансформация 2024» пройдёт в Москве 23−24 сентября

Покажут роботов, ИИ и космические технологии
Международный форум «Цифровая трансформация 2024» пройдет 23−24 сентября в Москве, в кластере «Ломоносов». Мероприятие, организованное Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта РФ, является главным событием в стране, посвященным цифровизации в транспортно-логистическом секторе.
Международный форум «Цифровая трансформация 2024» пройдёт в Москве 23−24 сентября
© Международный форум «Цифровая трансформация 2024»

Форум соберет ключевых игроков крупного, среднего и малого бизнеса в сегменте B2B, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, институтов развития и университетов. Участников ожидает интерактивная выставка с искусственным интеллектом, роботами и космическими технологиями.

Среди основных событий — запуск поезда со спутниковой связью, распространение умной системы оплаты проезда в общественном транспорте, а также демонстрация успешных примеров цифровой трансформации.

Международный форум «Цифровая трансформация 2024» пройдёт в Москве 23−24 сентября
© Международный форум «Цифровая трансформация 2024»

Развлекательная программа будет включать в себя лазерное шоу, голографические стенды, стендапы, квизы для участников. В мероприятии примут участие более 3 000 гостей, 180 спикеров из разных регионов России, пройдут более 30 деловых сессий и более 50 презентаций проектов.

В деловую программу форума приглашены заместители председателя правительства РФ Виталий Савельев и Дмитрий Григоренко, министр транспорта РФ Роман Старовойтов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Международный форум «Цифровая трансформация 2024» пройдёт в Москве 23−24 сентября
© Международный форум «Цифровая трансформация 2024»