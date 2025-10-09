Минцифры опровергло слухи об отключении интернета в России по выходным

В официальном сообщении Минцифры подчеркнуло, что информация о возможных ограничениях, предположительно исходящая от пресс-службы ведомства, не имеет под собой оснований. Министерство заверило, что услуги фиксированной, мобильной и спутниковой сети продолжают предоставляться в штатном режиме, и региональные меры безопасности остаются в силе. Никаких намерений ограничивать или блокировать доступ в Интернет не существует.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности», — сказано в сообщении ведомства.