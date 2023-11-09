Российские ученые предложили определить свежесть мяса с помощью света

Российские ученые предложили определить свежесть мяса с помощью светаЧто можно будет использовать на предприятиях
В Пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» рассказали, что ученые вуза разрабатывают метод оценки свежести мяса с использованием ультрафиолетового излучения, пишет Наука.рф.
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Этот подход позволит создать аппаратно-программный комплекс для быстрого анализа свежести мясных продуктов, который можно будет использовать на предприятиях пищевой промышленности.
Суть методики заключается в оценке содержания посмертных метаболитов аденозинтрифосфата (АТФ) с помощью ультрафиолетового излучения. АТФ - это органическое соединение, которое служит источником энергии для биохимических процессов в клетках живых организмов.
Ученые используют гель-фильтрацию, чтобы отделить метаболиты АТФ от остальных компонентов мясного экстракта. Затем они применяют ультрафиолетовое световое излучение для анализа концентрации метаболитов. В результате анализа создается хроматограмма, которая позволяет определить свежесть мяса.