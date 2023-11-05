"Триколор Ultra": защищенный от помех проект телевещания

Для обеспечения надежности и стабильности сигнала, "Триколор" инвестировал значительные средства в строительство нового телепорта в Сибири. Этот шаг был сделан в ответ на возрастающую сложность и частоту атак на телевизионные сети. Важно отметить, что проект вещания "Триколор Ultra" базируется исключительно на российских частотах, что придает дополнительную уверенность и надежность системе.

Алексей Липилин, заместитель генерального директора "Триколор" по стратегии и развитию, подчеркнул, что оператор оценивает ежегодные дополнительные затраты в сотни миллионов рублей. Кроме того, в рамках этого проекта "Триколор" имеет в своем распоряжении 20 транспондеров с общей емкостью близкой к 700 Мгц, что обеспечивает широкий канальный план и разнообразие телевизионных контентов.

Важно отметить, что запуск "Триколор Ultra" не повлияет на объем и качество телеканалов для абонентов, их вещание будет сохранено в прежнем виде.