"Триколор Ultra": защищенный от помех проект телевещания

"Триколор Ultra": защищенный от помех проект телевещанияНа объем и качество телеканалов это не повлияет
"Триколор" представил защищенный проект телевещания "Триколор Ultra". Триколор" представил проект защищенного телевизионного вещания с запуском "Триколор Ultra". Этот новый проект, развернутый на российском спутнике "Экспресс-АТ1", стоит в фокусе оператора спутникового телевидения. Ключевой особенностью "Триколор Ultra" является его защищенность от внешних помех и атак, пишет РИА Новости.
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Для обеспечения надежности и стабильности сигнала, "Триколор" инвестировал значительные средства в строительство нового телепорта в Сибири. Этот шаг был сделан в ответ на возрастающую сложность и частоту атак на телевизионные сети. Важно отметить, что проект вещания "Триколор Ultra" базируется исключительно на российских частотах, что придает дополнительную уверенность и надежность системе.
Алексей Липилин, заместитель генерального директора "Триколор" по стратегии и развитию, подчеркнул, что оператор оценивает ежегодные дополнительные затраты в сотни миллионов рублей. Кроме того, в рамках этого проекта "Триколор" имеет в своем распоряжении 20 транспондеров с общей емкостью близкой к 700 Мгц, что обеспечивает широкий канальный план и разнообразие телевизионных контентов.
Важно отметить, что запуск "Триколор Ultra" не повлияет на объем и качество телеканалов для абонентов, их вещание будет сохранено в прежнем виде.