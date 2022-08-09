Есть кто живой? Мы нашли VPN-сервисы, которые до сих пор работают

Есть кто живой? Мы нашли VPN-сервисы, которые до сих пор работаютБыло сложно
Сегодня блокируют ресурсы по обе стороны баррикад: часть блокирует Роскомнадзор, часть ресурсов пытаются превентивно отгородиться от наших сограждан. После блокировки ряда популярных социальных сетей и мультимедийных платформ, почти все популярные (и не очень) VPN-сервисы ощутили огромный приток новых пользователей.
По данным мобильного оператора Yota, с начала 2022 года число пользователей VPN-сервисов в России выросло в 53,5 раза
Однако не все приложения для обхода блокировок честны. В обмен на доступ к экстремистским социальным сетям, некоторые сервисы могут собирать чувствительные персональные данные. Чем это может обернуться? Например, кражей денежных средств и продажей личной информации на черном рынке. Согласитесь, обмен не из приятных.
В тюрьму не хочу, а вот зайти в богомерзкий Facebook (материнская организация Meta признана экстремистской) необходимо. Можно или нет?
Важно отметить, что до весны 2022 года, корпоративные VPN-сети и зарубежные VPN-провайдеры были де-факто разрешены. В 2017 году были внесены поправки, запрещающие размещать информацию о средствах обхода блокировок, но сами приложения не блокировались без решения суда. Чуть позже, уже в 2019 году, Роскомнадзор обязал подключить к реестру федеральных государственных информационных систем (ФГИС) и сами VPN-сервисы.
Весной уже этого года, Правительство РФ решило усилить борьбу с подобными приложениями, но не через полный законодательный запрет, а через точечные блокировки самых популярных сервисов. Под раздачу попали уже не только потребительские варианты, но и, например, программные решения от Cisco, которые используют корпоративные клиенты. То есть, использовать VPN все еще можно, это легально, “пативэн” за вами не приедет, однако нормально работающих сервисов остается все меньше и меньше.
И что теперь делать?
Ну, достаточно дочитать до конца материал, потому что мы за вас протестировали мультиплатформенные (это чтобы вы не плодили тысячи приложений на разных устройствах) VPN-сервисы, которые до сих пор могут предложить нормальную скорость работы и умеренное количество рекламы (либо вообще ее отсутствие). Да и шанс попасть под блокировку у части выбранных приложений не слишком велик из-за засилья в топах цифровых магазинов приложений более популярных утилит.
А теперь перейдем к самим приложениям.
Lantern
VPN-сервис, одним из спонсоров которого, с недавнего времени, выступает Государственный Департамент США. Распространяется он не только через магазины приложений популярных операционных систем, но и отдельными пакетами под ваше устройство прямо на официальном сайте сервиса.
Разработчики заботятся о своей репутации, поэтому опубликовали на своем сайте подробную информацию о пройденном независимом аудите в сфере криптографии. Полученные данные о пользователях компания никак не сохраняет, Lantern даже отвечали на запрос ФБР под страхом наказания за лжесвидетельство (а это целых 5 лет тюрьмы), о том, что информация прокси IP-адресов никак не обрабатывается.
Скорость подключения на уровне, даже сайт заявляет о том, что ее хватит для потокового видео. Проверили: действительно хватает. Но стоит учитывать, что бесплатно выдается только 500 МБ трафика.
nthLink
Один из самых прокачанных способов обхода блокировок, разработанный небольшой командой инженеров и юристов для правозащитной деятельности и беспрепятственного сбора информации.
“Под капотом” — технологии Jigsaw Outline и Shadowsocks, которые доказали свою эффективность в обходе даже самых строгих систем интернет-цензуры. Но самый интересная особенность — способность к самовосстановлению подключения, даже если цензоры применяют точечные блокировки.
Например, если некоторые или все адреса серверов заблокированы, алгоритм восстановления блокировки nthLink пересчитывает новые адреса точек доступа в режиме реального времени на основе местоположения пользователя, устройства, времени и другой информации.
Процедуры открытого аудита сервис, кстати, прошел. Да и в целом, в стабильность его работы вкладывают огромные средства.
Psiphon
Давно зарекомендовавший себя инструмент, в котором используется сочетание технологий защищенной связи, а кроме протокола VPN, в приложении доступны SSH и HTTP-прокси. И хотя прокси, в отличие от VPN, не может шифровать трафик, он может выполнять функцию буфера, играя роль посредника между вашим устройством и конечным сайтом или онлайн-сервисом. При этом, можно достигнуть аналогичных результатов и показать сайту, что вы находитесь не в месте подключения.
Приложение до сих пор работает на территории РФ, у него средняя скорость работы (YouTube иногда “виснет” при воспроизведении), отсутствие рекламы в самом приложении для ПК (есть, правда, одноразовый редирект на западные информационные ресурсы при подключении) и низкое количество рекламы в приложениях на смартфонах.
Из главных достоинств — “живучесть” даже при тяжелых блокировках и открытый исходный код приложения. Тот же швейцарский Proton выдержать блокировки РКН не смог, а тут все до сих работает. Ограничений по трафику нет, из платных функций — временное увеличение скорости соединения.
Browsec
Утилита с приличным количеством пользователей (более 8 млн), которая до до сих пор держится под натиском блокировок. На шуструю работу надеяться, все же, не стоит из-за большой популярности сервиса. Но он подкупает простотой использования и возможностью оплатить полный функционал российскими банковскими картами. Можно держать Browsec как запасной вариант, если остальные работать перестали.
Mullvad VPN
Никаких бесплатных режимов разработчик не предоставляет, зато сервис все еще увиливает от грозного молота Роскомнадзора. Есть возможность оплатить доступ самыми популярными криптовалютами, благо, что их можно вполне легально приобрести. Для тех, кто решился на оплату “криптой”, предусмотрена скидка 10% (иногда партнеры раздают коды активации для бесплатного использования).
Работает Mullvad аж с 2009 года, постоянно совершенствуя свой подход к безопасности. Независимые экспертные проверки, отсутствие сбора информации (для использования не нужна даже электронная почта) и предоставление собственной инфраструктуры для Mozilla. В целом, отличный вариант для постоянного использования.