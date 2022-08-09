Есть кто живой? Мы нашли VPN-сервисы, которые до сих пор работают

Однако не все приложения для обхода блокировок честны. В обмен на доступ к экстремистским социальным сетям, некоторые сервисы могут собирать чувствительные персональные данные. Чем это может обернуться? Например, кражей денежных средств и продажей личной информации на черном рынке. Согласитесь, обмен не из приятных.

В тюрьму не хочу, а вот зайти в богомерзкий Facebook (материнская организация Meta признана экстремистской) необходимо. Можно или нет?

Важно отметить, что до весны 2022 года, корпоративные VPN-сети и зарубежные VPN-провайдеры были де-факто разрешены. В 2017 году были внесены поправки, запрещающие размещать информацию о средствах обхода блокировок, но сами приложения не блокировались без решения суда. Чуть позже, уже в 2019 году, Роскомнадзор обязал подключить к реестру федеральных государственных информационных систем (ФГИС) и сами VPN-сервисы.

Весной уже этого года, Правительство РФ решило усилить борьбу с подобными приложениями, но не через полный законодательный запрет, а через точечные блокировки самых популярных сервисов. Под раздачу попали уже не только потребительские варианты, но и, например, программные решения от Cisco, которые используют корпоративные клиенты. То есть, использовать VPN все еще можно, это легально, “пативэн” за вами не приедет, однако нормально работающих сервисов остается все меньше и меньше.

И что теперь делать?

Ну, достаточно дочитать до конца материал, потому что мы за вас протестировали мультиплатформенные (это чтобы вы не плодили тысячи приложений на разных устройствах) VPN-сервисы, которые до сих пор могут предложить нормальную скорость работы и умеренное количество рекламы (либо вообще ее отсутствие). Да и шанс попасть под блокировку у части выбранных приложений не слишком велик из-за засилья в топах цифровых магазинов приложений более популярных утилит.

А теперь перейдем к самим приложениям.

Lantern

VPN-сервис, одним из спонсоров которого, с недавнего времени, выступает Государственный Департамент США. Распространяется он не только через магазины приложений популярных операционных систем, но и отдельными пакетами под ваше устройство прямо на официальном сайте сервиса.