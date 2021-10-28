Для чего люди покупают люксовые модели фенов и стайлеров? О, это того стоит, вы даже не представляете...Объясняем на примере новых Philips SenseIQ
Мне нравится хорошо выглядеть, поэтому стараюсь покупать одежду приличных марок, пользуюсь уходовой косметикой, регулярно делаю пилинги и маски, каждый день мою голову. А значит, с феном тоже встречаюсь каждый день. До недавнего времени считал его скучнейшим домашним гаджетом с одной единственной функцией. Особняком в моей картине мира стояли профессиональные модели. Но и там все казалось примерно таким же, разве что с доплатой за репутацию марки и талант многие годы трудиться даже в самой большой и волосатой семье. Ну, или в парикмахерской, где им все-таки самое место.
Нетрудно догадаться, что после такого вступления речь пойдет про продукты, которые могут удивить. Фен тестировали вдвоем с девушкой, а выпрямитель — полностью на ней. Моей длины волос для него не хватило. Так вот, сегодня в центре внимания новая премиальная линейка Philips SenseIQ. Сразу скажу, «премиальная» — и по цене, и по характеристикам. Но стоит попробовать ее в деле, становится понятно, что ты не зря платишь выше среднего по рынку. А еще все байки маркетологов про естественное увлажнение, мягкие и послушные волосы и бережный уход внезапно начинают работать. Первый раз высушился феном SenseIQ, потрогал волосы, посмотрел на себя в зеркало и задумался: «А что, так можно было?»
В чем суть SenseIQ?
Обычные устройства для ухода за волосами измеряют температуру воздушного потока или нагрева пластин и стараются поддерживать ее примерно на одном уровне. Им неважно, насколько сильно при этом греются волосы и кожа головы, задача — просто выдавать стабильно высокую температуру в течение всего процесса. А недорогие модели, как подсказали мне знакомые бьюти-эксперты, не всегда справляются даже с поддержанием выбранной температуры и могут греть выше ожиданий. В итоге мы имеем пересушенные, тусклые и ломкие волосы, а еще из-за повреждений может появляться нежелательный неряшливый объем. По крайней мере, у меня точно есть такая проблема.
Продукты Philips SenseIQ работают иначе. Они оснащены цифровыми сенсорами, которые непрерывно сканируют температуру волос, а микропроцессор постоянно меняет нагрев воздушного потока или пластин выпрямителя. За 7 минут использования фена измерение температуры происходит более 12 000 раз, и в каждый момент времени температура является оптимальной именно для ваших волос. Производитель утверждает, что при использовании продуктов этой линейки удается сохранить до 95% естественной влаги в волосах. А демонстрирует работу этой технологии на примере бутона розы: обычный фен оперативно высушивает и скукоживает ее до непотребного состояния, а с технологией SenseIQ — сохраняет в лепестках влагу и не убивает цветок.
А что на практике?
Сушить букеты феном я не советую (ну, это как минимум странно), зато есть более практичный житейский пример. Как-то раз я забыл, что у расчески Tangle Teezer для мокрых волос нет термозащиты, и несколько зубчиков скрючились от нагрева при сушке обычным феном. Поскольку расческа уже лишилась товарного вида, решил протестировать на ней технологию SenseIQ. Высушился без новых деформаций и сделал вывод, что заявленные фишки фена реально работают. Впрочем, пора уже отвлечься от нагревания всяких предметов и все-таки вернуться к волосам.
Уже после первого использования заметил разницу с моим обычным (кстати, достаточно дорогим) феном. Во-первых, теперь я понял, что же означает «сохранение естественной влаги» в разговоре про волосы. Они действительно ощущаются увлажненными, хотя при этом сухие. Вместо распушенной копны увидел в зеркале мягкие и гладкие волосы — удивился еще раз. За это, кстати, стоит благодарить систему ионизации — отрицательно заряженные ионы устраняют статическое электричество и разглаживают волосы. В итоге, меньшими усилиями и с небольшим расходом укладочных средств сделал перед выходом из дома прическу. При этом сила воздушного потока и скорость сушки волос топовые. Никаких замедлений процесса ради деликатности. Вывод простой: переплата за фен со временем окупится сокращением затрат времени и нервов на приведение волос в порядок. На средствах для ухода и укладки тоже получится сэкономить, но это уж на совсем длинной дистанции.
Впечатления от использования все-таки зависят от длины волос. Девушки точно оценят, мужчины с волосами средней длины тоже. Стриженным под машинку, скорее всего, будет почти без разницы. Но такие вряд ли станут смотреть на премиальные продукты для ухода за волосами. Кстати, из неочевидных преимуществ Philips SenseIQ отмечу, что эти продукты могут быть полезны для людей с проблемной кожей головы. От перхоти смена фена не избавит и себорею не вылечит, но если в дополнение к терапии врач даст совет избегать воздействия агрессивной температуры — SenseIQ может помочь.
Коротко про выпрямитель
Чтобы адекватно оценить этот продукт нужны длинные волосы, поэтому отдал его тестировать девушке. Попользовалась несколько раз — поделилась впечатлениями. В отличие от фена, такой же драматичной разницы между обычным выпрямителем и SenseIQ нет. Если контроль температуры воздушного потока действительно способен заметно изменить состояние волос после сушки, то выпрямитель был и остается довольно агрессивным прибором. А значит, не стоит забывать наносить термозащитные составы перед использованием.
Впрочем, хоть и не «драматичная», но разница в использовании все-таки есть. Philips SenseIQ более деликатно, но не менее эффективно нагревает пряди, а они, в свою очередь, доставляют меньше дискомфорта, когда касаются шеи или плеч. Само собой и повреждений от температуры на волосах будет меньше, а значит, с течением времени прическа будет выглядеть все лучше, а расходы на стилиста и уход снизятся. Опять же, играют роль более точные сенсоры контроля температуры. В итоге хоть с выпрямлением волнистых волос, хоть с созданием локонов на прямых волосах удается справляться быстро и, судя по всему, с меньшими повреждениями. А вот что очень заметно при использовании этого продукта, так это мощная система ионизации. Сразу четыре генератора на обеих рукоятках выпрямителя равномерно распределяют ионы по всей ширине пряди, снимают статическое электричество и делают волосы более гладкими и сияющими.
Дизайн и эргономика
На мой взгляд, продукты Philips SenseIQ выглядят стильно и технологично. Дизайнеры бренда выбрали сочетание белого пластика в качестве базы и декоративные вставки в модном пыльно-розовом цвете. Если в ванной на стене есть лишний крючок, такой фен не стыдно и на стену повесить. Прятать по шкафам, как некоторые странного вида модели, не хочется. А еще оба продукта комфортно лежат в руке, умеренно тяжелые и хорошо сбалансированы для продолжительного использования на весу.
Управление удобное, разобраться можно без инструкции. У фена на ручке в сторону пользователя смотрят слайдер включения, кнопки выбора силы воздушного потока, регулировки температуры и переключатель режимов. А спереди, под указательным пальцем, кнопка холодного воздуха. Держать ее не нужно, как в большинстве моделей, достаточно нажать один раз. Текущий режим работы показан световым индикатором на верхней половине кольца вокруг решетки воздухозаборника, скорости и температура — на нижней.
Кстати, при установке одной из трех комплектных насадок (узкий «концентратор» для укладки на брашинг, массажная насадка и «диффузор» для прикорневого объема) оптимальный режим работы включается автоматически, но при желании его можно сменить на тот, который кажется более подходящим. Кстати, массажная насадка — еще одна особенность фена, отличающая его от большинства других моделей. Мягкие вибрирующие пальчики бережно нагреваются, стимулируют кровообращение, помогают расслаблению кожи и улучшают обмен питательных веществ. Насадка действительно неплохо массирует кожу головы, проверено.
Выпрямитель получил классическое управление: белый дисплей с подсветкой, где отображается выбранный режим работы и температура, и несколько кнопок для изменения настроек. На выбор доступно 3 режима для разных типов волос («быстрый», «обычный» и «бережный»), а также ручной выбор одного из 14 температурных режимов в диапазоне от 120 до 230 градусов. В любом из них можно включить или отключить функцию SenseIQ. Просто и удобно. А приятным бонусом станет наличие комплектного колпачка для транспортировки (не придется обматывать его проводом для защиты пластин) и термостойкий чехол.
А вот итог. Коротко и по делу
Раньше премиальная техника для ухода за волосами мало чем отличалась от обычной. С нас брали больше денег за бренд, дизайн (не всегда удачный), материалы корпуса и прочее, что толком не влияло на основную функциональность, но требовало переплаты. В случае с Philips SenseIQ все иначе. Премиальная линейка не только красивая и качественно собрана, но еще и технологичная.
Производитель установил в фен и выпрямитель сенсоры и микропроцессор, что позволяет с первого применения заметить разницу в состоянии волос после сушки, а в случае с выпрямлением — снизить ущерб от агрессивной по отношению к волосам процедуры. Новинки стоят недешево, но окупают себя тем, что ежедневная рутина становится приятней и на нее приходится тратить меньше времени, а состояние волос улучшается. Как следствие, в перспективе снижаются расходы на салонный и домашний уход для приведения прически в порядок.