Для чего люди покупают люксовые модели фенов и стайлеров? О, это того стоит, вы даже не представляете...

Впрочем, хоть и не «драматичная», но разница в использовании все-таки есть. Philips SenseIQ более деликатно, но не менее эффективно нагревает пряди, а они, в свою очередь, доставляют меньше дискомфорта, когда касаются шеи или плеч. Само собой и повреждений от температуры на волосах будет меньше, а значит, с течением времени прическа будет выглядеть все лучше, а расходы на стилиста и уход снизятся. Опять же, играют роль более точные сенсоры контроля температуры. В итоге хоть с выпрямлением волнистых волос, хоть с созданием локонов на прямых волосах удается справляться быстро и, судя по всему, с меньшими повреждениями. А вот что очень заметно при использовании этого продукта, так это мощная система ионизации. Сразу четыре генератора на обеих рукоятках выпрямителя равномерно распределяют ионы по всей ширине пряди, снимают статическое электричество и делают волосы более гладкими и сияющими.