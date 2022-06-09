Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеруНедорогой, но такой эффективный TCL T-Pro
«Надо, Федя, надо»
Выбор бытовой техники — процесс странный и весьма проблематичный. Смартфоны и ноутбуки мы вполне научились обновлять по мере надобности и запросто соглашаемся даже на очень большие траты. А вот часто ли вам приходит в голову сменить микроволновку, пылесос или кондиционер раньше, чем в планах окажется масштабный ремонт всей квартиры или та самая техника выйдет из строя? Казалось бы, пропусти одно поколение флагманского смартфона — и можно обновить половину кухонной техники с заметно более удобными и функциональными моделями… Но почему-то нам психологически проще тратить деньги на мобильные гаджеты, чем планомерно улучшать парк домашней техники.
Наверное, дело привычки. Смартфоны появились сравнительно недавно и первое время так быстро развивались, что приучили нас участвовать в непрекращающейся гонке технологий. А бытовая техника (особенно в голодные 90-е) могла стоять десятилетиями, и мало кому тогда приходили мысли сменить уже имеющееся на что-то мощнее или функциональнее.
С другой стороны, если уж затеял ремонт или масштабное обновление чего-нибудь в квартире — то поневоле выбираешь технику «на века» и часто переоцениваешь реальные потребности. Могу судить и по своему ремонту несколько лет назад, и по тому как мама после переезда обустраивала квартиру. Я, например, постоянно засматривался на флагманские серии кухонной техники и приборов для ухода за вещами — чтобы и функций максимум, и дизайн на высшем уровне. Нужно ли говорить, что уже через пару-тройку месяцев ты настолько привыкаешь ко всему, что перестаешь замечать их выдающийся экстерьер, а вместо функциональных наворотов регулярно пользуешься только самой востребованной базой?
Поэкспериментировав с хождением по собственным граблям, придумал себе на будущее несколько полезных советов по выбору техники: трезво оценивать нужную функциональность, выбирать продукты с хорошим (но не обязательно лучшим) дизайном, отдавать предпочтение проверенным маркам, а если и переплачивать — только за технику для ежедневного использования. А теперь от общего к частному.
Раз уж синоптики пообещали нам теплое и во всех отношениях приятное лето, одним из самых ходовых товаров в домашней электронике рискуют стать кондиционеры. Кому-то пора сменить выдохшегося старичка на модель поновее, другие заняты ремонтными хлопотами в новостройке, а может, наконец задумались про комфорт в загородном доме или офисе. Разброс цен впечатляет: предложения стартуют от скромных 16 999 рублей и кончаются на безумной отметке в полмиллиона.
В какой сегмент целиться? Рекомендую рассматривать доступные модели. Во-первых, в нынешней экономической ситуации разумная экономия не повредит, во-вторых, у меня есть опыт с кондиционером уровня middle+ от именитой климатической марки. Из всей купленной бытовой техники это была самая бессмысленная переплата за бренд и какие-то малополезные функции из категории «один раз попробовал и больше не пригодилось».
Уже качественно, но всё ещё недорого
Впрочем, не все бюджетники одинаково хороши. Чтобы избежать разочарований, игнорируйте непонятный ноунейм и берите известные марки с убедительным продуктовым портфолио. Как вариант, я бы смотрел в сторону бренда TCL: телевизоры недорогие и весьма приличные, нормальные смартфоны и роботы-пылесосы, а по планшету TCL 10 Tab Max я выпустил обзор и через какое-то время подарил такой маме. Осталась очень довольна. Что касается кондиционеров, у производителя хороший выбор с делением на модели разной мощности, то есть под разные площади помещений.
Проще всего взять TCL T-Pro SERIES: продается в сети DNS и стоит недорого, при этом техническое оснащение в порядке. Выбирать можно из трех моделей с индексами TAC-07CHSA, TAC-09CHSA и TAC-12CHSA. Функциональных отличий между ними нет, разница в цене и площади обслуживаемого помещения: до 20, 25 и 35 квадратных метров. При выборе лучше не экономить, но и брать с запасом тоже не стоит. В первом случае эффективность нагрева и охлаждения может оказаться ниже ожиданий, во втором — образуется бессмысленная переплата. Едва ли с течением времени комната вдруг станет просторней, чтобы избыточная мощность нашла применение.
Кондиционеры TCL T-Pro SERIES — классика сплит-систем для дома и офиса. Правда, от проверенных временем (ладно, просто старых) моделей их отличает заметно более симпатичный дизайн, наличие информационного дисплея, удобный и понятный пульт, адекватная эргономика для обслуживания. В общем, недорогой сегмент кондиционеров за последние лет десять может и не сделал мощный технологический шаг вперед, зато похорошел визуально, а продукты стали в целом как-то удобней и человечнее.
С виду дешевым не назовешь
Внутренний блок у TCL лаконичный: традиционный белый цвет, мягкие скругления, плоская передняя панель, едва заметное лого по центру. Из плюсов отмечу отсутствие сложных форм и лишних декоративных элементов. Такой дизайн я бы назвал здоровым минимализмом: он лишний раз не привлекает внимание, но если уж взгляд остановился, поскорее отвести глаза не хочется. Думаю, владельцы довольно быстро перестают замечать наличие кондиционера на стене, и мне кажется, это лучшая характеристика внешнего вида подобных продуктов.
Передняя панель закрыта полупрозрачным пластиком, что обеспечило возможность добавить индикацию температуры, режима работы, таймера. Для меня загадка, почему нормальный и хорошо читаемый дисплей в кондиционерах стал массовым явлением сравнительно недавно (да и то не во всех моделях) и почему производители считают, что за информацией нужно заставлять человека искать пульт. Понятно, что для регулировки тебе все равно он понадобится, а жарко сейчас или холодно ты чувствуешь буквально на своей шкуре. Но… что если мне просто хочется увидеть текущую температуру? В общем, у TCL T-Pro SERIES с этим порядок. Дисплей расположен в правой части корпуса. Его не разглядеть в простое, но при включении белая подсветка обеспечивает хорошую читаемость и не раздражает.
В нижней части корпуса традиционно находятся заслонки и лопасти для регулировки воздушного потока. Жалюзи двигаются в четырех направлениях, что дает возможность настроить оптимальный воздушный поток в определенную точку или распределить его по всему помещению.
Для обслуживания достаточно приподнять переднюю панель (она на защелках) и вытащить комбинированный фильтр. Время от времени его нужно мыть проточной водой, затем просушивать перед возвращением во внутренний блок кондиционера. А еще иногда стоит снимать и чистить от пыли верхнюю пластину воздухозаборника, лопасти и заслонку. Процесс не сложный, технические навыки для этого требуются нулевые. Сказал бы, что справится даже бабулька, но все-таки молодым лучше за ней поухаживать и не вынуждать лезть под потолок. А для забывчивых есть напоминания о необходимости очистки.
Так много умеет, но хорош в главном
Пульт дистанционного управления у TCL T-Pro SERIES в хорошем смысле этого слова обычный. Например, без сомнительных сдвигающихся (и со временем разбалтывающихся) панелек для доступа к части кнопок. Если честно, никогда не понимал смысловой нагрузки этой «шторки», поэтому доволен тем, что у TCL все на виду. В верхней части расположен дисплей, затем три кнопки для включения, активации легкого ветерка и смены режима, ниже пятипозиционная клавиша и потом еще два ряда по три кнопки. Долго разбираться с управлением не придется: все подписано, сложных настроек не предполагается.
Всего доступно 9 режимов работы: авто, охлаждение, обогрев, трубо, вентиляция, осушение, экономичный, ночной, а также ионизация воздуха. С пульта еще активируется функция «I feel», когда задействуются температурные датчики не только на блоке кондиционера, но также встроенные в сам пульт. Это позволяет настраивать режим работы, основываясь на нужной пользователю точке помещения, а не исходя из показателей рядом с самим блоком. Вроде бы мелочь, но прикольно, что производитель решил в доступную модель добавить интересную фишку.
Как TCL T-Pro SERIES показывает себя в работе? Едва ли станет неожиданностью, если я напишу «как обычный кондиционер». При охлаждении и нагреве с поставленной задачей справляется быстро, в режиме турбо — особенно. На изменения желаемой температуры реагирует отзывчиво. Для модели без инвертора, кстати, работает нормально. Совсем старые модели запросто могли стать ночным кошмаром в спальне, а TCL работает в приемлемом диапазоне 32-43 дБ в зависимости от режима. Это укладывается в допустимые для жилых помещений ночные нормы шума (30-45 дБ) и значительно меньше дневных. Для гостиной, офиса или загородного дома показатель отличный, а людям с крепким сном годится и в спальню. Если смотреть именно с позиции шума, я не вижу смысла переплачивать 2-3 цены ради выигрыша в 5-10 дБ.
Энергопотребление заявлено экономичное — класс А. Например, модель TAC-09CHSA для помещений до 25 квадратных метров при охлаждении потребляет до 820 Вт, при нагреве — до 730 Вт. Можно воспользоваться сервисами в интернете, чтобы прикинуть расходы на электричество с учетом личных сценариев использования. Я себе насчитал чуть больше 3000 рублей в год, если включать кондиционер для обогрева и для охлаждения, но только по мере необходимости, а не гонять в круглосуточном режиме.
Конечно, в сплит-системах есть и второе действующее лицо — внешний блок. Но про него рассказывать (да и читать) не слишком интересно. Возиться с ним все равно будут профессиональные монтажники, а пользователю он пару раз от силы попадется на глаза при доставке и установке, затем про него можно забыть. Что стоит знать? Внешний вид обычный, как у любого кондиционера, подключение классическое, есть антикоррозийная защита. Уровень шума в среднем около 50 дБ, что нормально для блока, висящего на внешней стене дома или в специально оборудованной для него корзине.
В качестве итога
TCL T-Pro SERIES — это один из самых доступных на текущий момент кондиционеров. От таких продуктов обычно не ждешь ничего хорошего и невольно готовишься к череде вынужденных компромиссов в пользовательском опыте, но это не тот случай. Кстати, довольно редко приходится писать такое, ведь если взять самый дешевый смартфон или планшет, там нас ждет только боль, страдание и унижение.
|TCL T-Pro Series
|TAC-07CHSA
|TAC-09CHSA
|TAC-12CHSA
|Цвет внутреннего блока
|Белый
|Белый
|Белый
|Цвет внешнего блока
|Бежевый
|Белый
|Белый
|Холодопроизводительность
|7000 BTU
|9000 BTU
|12000 BTU
|Мощность охлаждения
|2050 Вт
|2640 Вт
|3520 Вт
|Мощность обогрева
|2200 Вт
|2640 Вт
|3520 Вт
|Площадь помещения
|20 м²
|25 м²
|35 м²
|Воздушный поток
|7.3 м³/мин
|7.3 м³/мин
|8.8 м³/мин
|Интенсивность осушения
|1 л/ч
|1 л/ч
|1.2 л/ч
|Шум внутреннего блока
|до 43 дБ
|до 43 дБ
|до 43 дБ
|Шум наружного блока
|до 51 дБ
|до 52 дБ
|до 53 дБ
|Функция iFEEL
|Есть
|Есть
|Есть
|Воздушный поток 4D
|Есть
|Есть
|Есть
|Ионизация
|Есть
|Есть
|Есть
|Самодиагностика неисправности
|Есть
|Есть
|Есть
|Класс энергопотребления
|А
|А
|А
|Мощность при охлаждении
|до 640 Вт
|до 820 Вт
|до 1080 Вт
|Мощность при обогреве
|до 610 Вт
|до 730 Вт
|до 975 Вт
|Габариты внутреннего блока
|790х275х192 мм
|790х275х192 мм
|790х275х290 мм
|Вес внутреннего блока
|8 кг
|8 кг
|8,5 кг
|Габариты наружного блока
|660х456х230 мм
|660х456х230 мм
|777х498х290 мм
|Вес наружного блока
|22 кг
|23 кг
|26 кг
|Цена
|16 999 руб
|19 999 руб
|24 999 руб
А тут мы получаем известный бренд, симпатичный дизайн, много режимов, высокую эффективность охлаждения и нагрева, умеренный шум и в целом хорошую эргономику в управлении и обслуживании. Из явных минусов нашел разве что отсутствие крепежного кронштейна для внешнего блока. Его придется докупать самостоятельно, а это на пару тысяч увеличивает фактическую стоимость кондиционера.