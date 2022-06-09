Бытовая техника
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Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Недорогой, но такой эффективный TCL T-Pro
Сколько бы мы ни учили в детстве поговорку «готовь сани летом», далеко не каждый вырастает и готовит кондиционер зимой. Впрочем, уже случившееся лето не ставит крест на шансах найти хорошую модель. Главное — подойти с умом, чтобы не разориться, но и не разочароваться в купленном.
Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

«Надо, Федя, надо»

Выбор бытовой техники — процесс странный и весьма проблематичный. Смартфоны и ноутбуки мы вполне научились обновлять по мере надобности и запросто соглашаемся даже на очень большие траты. А вот часто ли вам приходит в голову сменить микроволновку, пылесос или кондиционер раньше, чем в планах окажется масштабный ремонт всей квартиры или та самая техника выйдет из строя? Казалось бы, пропусти одно поколение флагманского смартфона — и можно обновить половину кухонной техники с заметно более удобными и функциональными моделями… Но почему-то нам психологически проще тратить деньги на мобильные гаджеты, чем планомерно улучшать парк домашней техники.

Ну да, со смартфонами мы не расстаемся, поэтому и тратим деньги на них легче

Ну да, со смартфонами мы не расстаемся, поэтому и тратим деньги на них легче

Наверное, дело привычки. Смартфоны появились сравнительно недавно и первое время так быстро развивались, что приучили нас участвовать в непрекращающейся гонке технологий. А бытовая техника (особенно в голодные 90-е) могла стоять десятилетиями, и мало кому тогда приходили мысли сменить уже имеющееся на что-то мощнее или функциональнее.

С другой стороны, если уж затеял ремонт или масштабное обновление чего-нибудь в квартире — то поневоле выбираешь технику «на века» и часто переоцениваешь реальные потребности. Могу судить и по своему ремонту несколько лет назад, и по тому как мама после переезда обустраивала квартиру. Я, например, постоянно засматривался на флагманские серии кухонной техники и приборов для ухода за вещами — чтобы и функций максимум, и дизайн на высшем уровне. Нужно ли говорить, что уже через пару-тройку месяцев ты настолько привыкаешь ко всему, что перестаешь замечать их выдающийся экстерьер, а вместо функциональных наворотов регулярно пользуешься только самой востребованной базой?

На кухне довольно быстро перестаешь обращать внимание, насколько дорогую и красивую технику ты выбрал

На кухне довольно быстро перестаешь обращать внимание, насколько дорогую и красивую технику ты выбрал

Поэкспериментировав с хождением по собственным граблям, придумал себе на будущее несколько полезных советов по выбору техники: трезво оценивать нужную функциональность, выбирать продукты с хорошим (но не обязательно лучшим) дизайном, отдавать предпочтение проверенным маркам, а если и переплачивать — только за технику для ежедневного использования. А теперь от общего к частному.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Раз уж синоптики пообещали нам теплое и во всех отношениях приятное лето, одним из самых ходовых товаров в домашней электронике рискуют стать кондиционеры. Кому-то пора сменить выдохшегося старичка на модель поновее, другие заняты ремонтными хлопотами в новостройке, а может, наконец задумались про комфорт в загородном доме или офисе. Разброс цен впечатляет: предложения стартуют от скромных 16 999 рублей и кончаются на безумной отметке в полмиллиона.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

В какой сегмент целиться? Рекомендую рассматривать доступные модели. Во-первых, в нынешней экономической ситуации разумная экономия не повредит, во-вторых, у меня есть опыт с кондиционером уровня middle+ от именитой климатической марки. Из всей купленной бытовой техники это была самая бессмысленная переплата за бренд и какие-то малополезные функции из категории «один раз попробовал и больше не пригодилось».

Уже качественно, но всё ещё недорого

Впрочем, не все бюджетники одинаково хороши. Чтобы избежать разочарований, игнорируйте непонятный ноунейм и берите известные марки с убедительным продуктовым портфолио. Как вариант, я бы смотрел в сторону бренда TCL: телевизоры недорогие и весьма приличные, нормальные смартфоны и роботы-пылесосы, а по планшету TCL 10 Tab Max я выпустил обзор и через какое-то время подарил такой маме. Осталась очень довольна. Что касается кондиционеров, у производителя хороший выбор с делением на модели разной мощности, то есть под разные площади помещений.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Проще всего взять TCL T-Pro SERIES: продается в сети DNS и стоит недорого, при этом техническое оснащение в порядке. Выбирать можно из трех моделей с индексами TAC-07CHSA, TAC-09CHSA и TAC-12CHSA. Функциональных отличий между ними нет, разница в цене и площади обслуживаемого помещения: до 20, 25 и 35 квадратных метров. При выборе лучше не экономить, но и брать с запасом тоже не стоит. В первом случае эффективность нагрева и охлаждения может оказаться ниже ожиданий, во втором — образуется бессмысленная переплата. Едва ли с течением времени комната вдруг станет просторней, чтобы избыточная мощность нашла применение.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Кондиционеры TCL T-Pro SERIES — классика сплит-систем для дома и офиса. Правда, от проверенных временем (ладно, просто старых) моделей их отличает заметно более симпатичный дизайн, наличие информационного дисплея, удобный и понятный пульт, адекватная эргономика для обслуживания. В общем, недорогой сегмент кондиционеров за последние лет десять может и не сделал мощный технологический шаг вперед, зато похорошел визуально, а продукты стали в целом как-то удобней и человечнее.

С виду дешевым не назовешь

Внутренний блок у TCL лаконичный: традиционный белый цвет, мягкие скругления, плоская передняя панель, едва заметное лого по центру. Из плюсов отмечу отсутствие сложных форм и лишних декоративных элементов. Такой дизайн я бы назвал здоровым минимализмом: он лишний раз не привлекает внимание, но если уж взгляд остановился, поскорее отвести глаза не хочется. Думаю, владельцы довольно быстро перестают замечать наличие кондиционера на стене, и мне кажется, это лучшая характеристика внешнего вида подобных продуктов.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Передняя панель закрыта полупрозрачным пластиком, что обеспечило возможность добавить индикацию температуры, режима работы, таймера. Для меня загадка, почему нормальный и хорошо читаемый дисплей в кондиционерах стал массовым явлением сравнительно недавно (да и то не во всех моделях) и почему производители считают, что за информацией нужно заставлять человека искать пульт. Понятно, что для регулировки тебе все равно он понадобится, а жарко сейчас или холодно ты чувствуешь буквально на своей шкуре. Но… что если мне просто хочется увидеть текущую температуру? В общем, у TCL T-Pro SERIES с этим порядок. Дисплей расположен в правой части корпуса. Его не разглядеть в простое, но при включении белая подсветка обеспечивает хорошую читаемость и не раздражает.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

В нижней части корпуса традиционно находятся заслонки и лопасти для регулировки воздушного потока. Жалюзи двигаются в четырех направлениях, что дает возможность настроить оптимальный воздушный поток в определенную точку или распределить его по всему помещению.

Для обслуживания достаточно приподнять переднюю панель (она на защелках) и вытащить комбинированный фильтр. Время от времени его нужно мыть проточной водой, затем просушивать перед возвращением во внутренний блок кондиционера. А еще иногда стоит снимать и чистить от пыли верхнюю пластину воздухозаборника, лопасти и заслонку. Процесс не сложный, технические навыки для этого требуются нулевые. Сказал бы, что справится даже бабулька, но все-таки молодым лучше за ней поухаживать и не вынуждать лезть под потолок. А для забывчивых есть напоминания о необходимости очистки.

Так много умеет, но хорош в главном

Пульт дистанционного управления у TCL T-Pro SERIES в хорошем смысле этого слова обычный. Например, без сомнительных сдвигающихся (и со временем разбалтывающихся) панелек для доступа к части кнопок. Если честно, никогда не понимал смысловой нагрузки этой «шторки», поэтому доволен тем, что у TCL все на виду. В верхней части расположен дисплей, затем три кнопки для включения, активации легкого ветерка и смены режима, ниже пятипозиционная клавиша и потом еще два ряда по три кнопки. Долго разбираться с управлением не придется: все подписано, сложных настроек не предполагается.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Всего доступно 9 режимов работы: авто, охлаждение, обогрев, трубо, вентиляция, осушение, экономичный, ночной, а также ионизация воздуха. С пульта еще активируется функция «I feel», когда задействуются температурные датчики не только на блоке кондиционера, но также встроенные в сам пульт. Это позволяет настраивать режим работы, основываясь на нужной пользователю точке помещения, а не исходя из показателей рядом с самим блоком. Вроде бы мелочь, но прикольно, что производитель решил в доступную модель добавить интересную фишку.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Как TCL T-Pro SERIES показывает себя в работе? Едва ли станет неожиданностью, если я напишу «как обычный кондиционер». При охлаждении и нагреве с поставленной задачей справляется быстро, в режиме турбо — особенно. На изменения желаемой температуры реагирует отзывчиво. Для модели без инвертора, кстати, работает нормально. Совсем старые модели запросто могли стать ночным кошмаром в спальне, а TCL работает в приемлемом диапазоне 32-43 дБ в зависимости от режима. Это укладывается в допустимые для жилых помещений ночные нормы шума (30-45 дБ) и значительно меньше дневных. Для гостиной, офиса или загородного дома показатель отличный, а людям с крепким сном годится и в спальню. Если смотреть именно с позиции шума, я не вижу смысла переплачивать 2-3 цены ради выигрыша в 5-10 дБ.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Энергопотребление заявлено экономичное — класс А. Например, модель TAC-09CHSA для помещений до 25 квадратных метров при охлаждении потребляет до 820 Вт, при нагреве — до 730 Вт. Можно воспользоваться сервисами в интернете, чтобы прикинуть расходы на электричество с учетом личных сценариев использования. Я себе насчитал чуть больше 3000 рублей в год, если включать кондиционер для обогрева и для охлаждения, но только по мере необходимости, а не гонять в круглосуточном режиме.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Конечно, в сплит-системах есть и второе действующее лицо — внешний блок. Но про него рассказывать (да и читать) не слишком интересно. Возиться с ним все равно будут профессиональные монтажники, а пользователю он пару раз от силы попадется на глаза при доставке и установке, затем про него можно забыть. Что стоит знать? Внешний вид обычный, как у любого кондиционера, подключение классическое, есть антикоррозийная защита. Уровень шума в среднем около 50 дБ, что нормально для блока, висящего на внешней стене дома или в специально оборудованной для него корзине.

Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

В качестве итога

TCL T-Pro SERIES — это один из самых доступных на текущий момент кондиционеров. От таких продуктов обычно не ждешь ничего хорошего и невольно готовишься к череде вынужденных компромиссов в пользовательском опыте, но это не тот случай. Кстати, довольно редко приходится писать такое, ведь если взять самый дешевый смартфон или планшет, там нас ждет только боль, страдание и унижение.

TCL T-Pro SeriesTAC-07CHSATAC-09CHSATAC-12CHSA
Цвет внутреннего блокаБелыйБелыйБелый
Цвет внешнего блокаБежевыйБелыйБелый
Холодопроизводительность7000 BTU9000 BTU12000 BTU
Мощность охлаждения2050 Вт2640 Вт3520 Вт
Мощность обогрева2200 Вт2640 Вт3520 Вт
Площадь помещения20 м²25 м²35 м²
Воздушный поток7.3 м³/мин7.3 м³/мин8.8 м³/мин
Интенсивность осушения1 л/ч1 л/ч1.2 л/ч
Шум внутреннего блокадо 43 дБдо 43 дБдо 43 дБ
Шум наружного блокадо 51 дБдо 52 дБдо 53 дБ
Функция iFEELЕстьЕстьЕсть
Воздушный поток 4DЕстьЕстьЕсть
ИонизацияЕстьЕстьЕсть
Самодиагностика неисправностиЕстьЕстьЕсть
Класс энергопотребленияААА
Мощность при охлаждениидо 640 Втдо 820 Втдо 1080 Вт
Мощность при обогреведо 610 Втдо 730 Втдо 975 Вт
Габариты внутреннего блока790х275х192 мм790х275х192 мм790х275х290 мм
Вес внутреннего блока8 кг8 кг8,5 кг
Габариты наружного блока660х456х230 мм660х456х230 мм777х498х290 мм
Вес наружного блока22 кг23 кг26 кг
Цена16 999 руб19 999 руб24 999 руб

А тут мы получаем известный бренд, симпатичный дизайн, много режимов, высокую эффективность охлаждения и нагрева, умеренный шум и в целом хорошую эргономику в управлении и обслуживании. Из явных минусов нашел разве что отсутствие крепежного кронштейна для внешнего блока. Его придется докупать самостоятельно, а это на пару тысяч увеличивает фактическую стоимость кондиционера.

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