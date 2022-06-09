Лето будет жарким, а ваша квартира — нет. Благодаря этому классному кондиционеру

Наверное, дело привычки. Смартфоны появились сравнительно недавно и первое время так быстро развивались, что приучили нас участвовать в непрекращающейся гонке технологий. А бытовая техника (особенно в голодные 90-е) могла стоять десятилетиями, и мало кому тогда приходили мысли сменить уже имеющееся на что-то мощнее или функциональнее.

С другой стороны, если уж затеял ремонт или масштабное обновление чего-нибудь в квартире — то поневоле выбираешь технику «на века» и часто переоцениваешь реальные потребности. Могу судить и по своему ремонту несколько лет назад, и по тому как мама после переезда обустраивала квартиру. Я, например, постоянно засматривался на флагманские серии кухонной техники и приборов для ухода за вещами — чтобы и функций максимум, и дизайн на высшем уровне. Нужно ли говорить, что уже через пару-тройку месяцев ты настолько привыкаешь ко всему, что перестаешь замечать их выдающийся экстерьер, а вместо функциональных наворотов регулярно пользуешься только самой востребованной базой?