Модемы Courier V.Everything. Часть 2: нюансы при покупке, предостережения для покупателей, проверки и тесты при подключении к ПК
Подробно о популярных в России моделях модема U.S. Robotics Courier V.Everything: история, различия между моделями, советы по выбору и тестированию при покупке.
Краткое содержание второй части:
• Какие Курьеры надо выбирать;
• нюансы при покупке «старого Курьера»
• предостережения для покупателей «Курьера 3453»
• Как надо выбирать модем
• внешние отличия;
• проверки и тесты при подключении к ПК;
• Выводы и Итоги
Какие Курьеры надо выбирать и как это правильно делать
Вступление
В первой части обзора мы вкратце ознакомились с серией популярных модемов Courier V.Everything. После ознакомления с модельным рядом Курьеров, можно быть уверенным, что теперь начинающий пользователь знает — модемы Courier бывают не только внешними и внутренними, но и имеют еще ряд принципиальных отличий, которые следует учитывать при покупке этого недешевого устройства.
Во второй части обзора будут перечислены отличительные особенности различных моделей, а также нюансы, которые следует знать ПЕРЕД ПОКУПКОЙ Курьера. Будут представлены методики определения модели модема без вскрытия коробки. Как определить — какой на самом деле «старый Курьер» (International или US/Canada) вам пытаются продать? Как проверить модем и его аналоговую часть и выявить модемы перемаркированные продавцами? Как вскрыть корпус Курьера и определить тип и модель печатной платы модема? На эти и многие другие вопросы, которые вы не найдете в «Руководства пользователя», вы сможете узнать в данном обзоре.
Что есть на выбор?
Итак, напомним еще раз читателям, что в настоящий момент все Курьеры делятся на два лагеря — «старый Курьер» (с трансформаторным линейным узлом — рис.1) и «новый Курьер» модели 2001 года (линейный узел собран на интегральных микросхемах Silabs — рис.2). Подробные фотографии даны в первой части обзора, а также в Фото-альбоме на сайте USRSupport.ru
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Рис.1. Линейный узел «старого Курьера» — проверенный временем трансформатор.
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Рис.2. Линейный узел «нового Курьера» — Silabs DAA.
Неудобство использования новой модели Курьера заключается в принципиальных отличиях аппаратной части. Модемы с бестрансформаторной аналоговой частью (коим является «новый Курьер») требуют обязательного заземления ПК (или зануления на безобрывный нуль электросети 220/380V с глухозаземленной нейтралью). Несоблюдение этого требования иногда является одной из причин того, что аналоговая часть «нового Курьера» выходит из строя. Данный вид неисправности признан официальными дилерами гарантийным случаем и их клиентам бояться нечего (как минимум 5 лет гарантии избавят вас от проблем с заменой или ремонтом модема), но все-таки стоит заранее обезопасить себя, соблюдая правила эксплуатации устройств подключаемых к бытовой электросети. Для подключения «заземления» необходимо обратитесь к электрику, входящему в штат жилконторы, который сделает все необходимые подключения (и будет нести за них ответственность) — заменив в месте подключения ПК розетку на «Евро-розетку» с третьим «земляным» контактом. Отметим, что хотя заземление ПК не является панацеей от выхода из строя чипов Silabs, но тем не менее позволяет в несколько раз уменьшить вероятность поломки модема.
Более подробно с принципиальными отличиями новой модели Курьера от старого Курьера, вы можете ознакомиться в обзоре «U.S. Robotics Courier V.Everything 56K xx3453-00 — Анатомия модема». Там вы сможете прочитать описание технических решений, применяемых в новом модеме, а также сравнить ключевые преимущества и недостатки нового и старого Курьера. Нелишним будет ознакомиться с целым рядом статей на сайте USRSupport.ru, без информации в которых выбор модема будет несколько затруднен. Для некоторых покупателей ключевым моментом выбора модема будет являться наличие для «старого Курьера» целого спектра «отечественных прошивок» (DV_SDL, KN_SDL, ID_SDL, AVC-56), локализованных российскими умельцами — а значит следует прочитать и о российских прошивках.
Каждый покупатель должен взвесить все за и против и определиться с выбором направления — НОВЫЙ ИЛИ СТАРЫЙ КУРЬЕР ОН ХОЧЕТ КУПИТЬ. При этом следует помнить, что «старая модель Курьера» снята с конвейера уже 2 года назад, а найти в продаже модем не бывший в употреблении не так уж просто.
Старый курьер
Итак, остановимся более подробно на описании популярной и проверенной временем старой модели Курьера.
До 2000 года на территории СНГ продавались различные модификации модема Курьер, выпущенные как для стран северной Америки, так и для Европы. В Россию модемы поставлялись как «Русская Версия», хотя на самом деле локализованными не являлись — ни аппаратная, ни программная часть (прошивки) не были локализованы. По официальным каналам модемы продавались с наклейкой «Сделано для России», хотя в поставке из «российского» там была лишь документация на русском языке, а отличий в схемотехнике и микропрограмме не было вовсе.
Поначалу под русской версией в страну поставлялись так называемые International версии модема с «усиленной аналоговой частью». Длительный опыт эксплуатации различный версией Курьеров показал, что International модели не совсем подходили для эксплуатации в наших телефонных сетях. Лучшими из того, что продавалось в стране, были модемы сделанные для США и Канады. Эти модемы показали наилучшие результаты при работе на протоколе V34+ и особенно x2 и V.90. Хуже всех показали себя модемы, предназначенные для эксплуатации за пределами северной Америки — модемы с предустановленным кодом страны (команда ATI7) International, Germany, UK, Australia и другие. Эти модели имеют аналоговую часть, настроенную в соответствии с требованиями местных органов сертификации и надзора. Определить и объяснить неопытному пользователю — «почему медленно загружаются web-страницы, файлы и часто происходят разрывы связи?» не так то просто. И уж совсем бывает обидно, когда такой Курьер проигрывает в скорости передачи и информации своему дешевому собрату Винмодему стоимостью 15 долларов. Диагностику модема до недавнего времени мог сделать только опытный пользователь или специалист, но настоящая статья поможет покупателям самостоятельно провести серию тестов модема до покупки, тем самым, обезопасив себя от неправильного выбора.
В первой части статьи мы бегло пробежались по модельному ряду модемов Courier V.Everything, указав на то, что кроме оригинальных внешних и внутренних Курьеров, существуют так называемые «апгрейды» — это переделки в Courier V.Everything модемов марки Sportster (далее Спортстер) с тактовой частотой супервизора 20.16МГц. Историю таких «апгрейдов» можно прочитать в статье «Апгрейды модемов USR — как это было». Существуют так называемые «полные апгрейды в Курьер», когда в модем устанавливаются недостающие детали и флэш-память (возможность загружать в модем прошивки от настоящего Курьера), а также облегченный вариант, при котором вместо флэш-памяти устанавливается микросхема ПЗУ с записанной в нее прошивкой от модема Курьер. Во втором варианте отсутствует возможность пользователю загружать в модем различные прошивки, хотя наличие флэш-памяти является одним из ключевых преимуществ полноценного Курьера.
Модем, побывавший в руках именитых апгрейдеров, таких как М. Лихачев, В.Додонов, А.Ваваев и других авторитетных мастеров — по качеству работы практически ничем не отличается от оригинального Курьера. Однако в качестве и авторе такого «апгрейда» вы можете быть уверены только в том случае, если покупаете модем у близкого друга или сами заказали «апгрейд», а не купили модем на вторичном рынке уже переделанным. О качестве апгрейда упомянуто не зря, поскольку нередки случаи покупки «апгрейд-Курьера», сделанного из внутренней английской модели Sportster Flash с тактовой частотой 20.16МГц, в которой уже на заводе установлена микросхема флэш-памяти. Переделка в Курьер «англичанина» происходит минимальным количеством операций и затрат (практически все необходимые детали уже установлены в модеме), а методика описана и доступна для любого мало-мальски грамотного электронщика и свободна для загрузки из Интернета. Но в отличие от именитых мастеров, малоизвестные самоучки часто не утруждают себя тем, чтобы настроить аналоговую часть модема, в результате такого «недоапгрейда» получается модем, работающий хуже оригинального Курьера.
Если вы решили купить только оригинальный Курьер, то отличить внутренний Курьер от «апгрейд-Курьера» очень просто. У оригинального модема:
1. На железной планке внутреннего Курьера краской нанесен логотип U.S.Robotics и название модема.
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Рис 3. Фирменный знак и название на железной планке.
2. У внутреннего оригинального Курьера два телефонных разъема Telco и Phone в металлическом экране.
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Рис. 4. Экранированные телефонные разъемы.
3. Модем имеет десять DIP-переключателей, а не восемь (как у Спортстера 20.16МГц).
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Рис. 5. Десять DIP-переключателей.
4. В наличие микросхема флэш-памяти Intel или AMD.
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Рис. 6. Микросхема флэш-памяти.
Внешний ОРИГИНАЛЬНЫЙ Курьер выпускается ТОЛЬКО в черном корпусе, а не в белом. В белых корпусах выпускались некоторые переделываемые в Курьер модемы марки Спортстер 20,16Мгц.
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Рис. 7. Корпус от Спортстера типа «рояль».
Непрофессионалу выяснить тип и модель модема можно нескольким способами:
1. Подключить модем к ПК и посмотреть ответ на команду ATI7 (команда вводится в любой программа эмуляции терминала — например, Гипертерминал, ZOC). Информация, выводимая по команде ATI7, может отличаться от приведенных ниже примеров и зависит от модели модема, кода страны, а также от типа и версии прошивки (оригинальная или российских разработчиков). Неизменными для старых Курьеров остаются следующие данные.
Для «старого Курьера»
• Clock Freq — частота процессора супервизора модема;
• Flash ROM — объем флэш-памяти (в прошивке от 01.11.95 выводится не общий, а занятый объем флэш-памяти 256Кб);
• Ram — объем ОЗУ;
• Serial Number — серийный номер, если он записан в NVRAM.
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Рис. 8. «Старый Курьер» — модель 20.16МГц.
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Рис. 9. «Старый Курьер» — модель 25МГц.
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Рис. 10. «Новый Курьер» — модель 3453(бывает только внешней моделью и c частотой 25МГц).
Для «нового Курьера»
• Product ID — не меняется от кода страны или версии прошивки;
• Flash ROM — объем флэш-памяти 512Кб (в 2 раза больше чем у «старого Курьера»);
• Ram — объем ОЗУ 256Кб (в 4 раза больше чем у «старого Курьера»);
• DAA rev — версия линейного узла Silabs DAA;
• Serial Number — серийный номер;
Нюансы при покупке «старого Курьера»
Если вы покупаете модель в полной комплектации в запечатанной коробке, то полезно знать методику определения модели модема без ее вскрытия. Как узнать какая модель модема внутри — 20.16МГц или 25МГц? На коробке модели 25МГц обычно указано «230.4 DTE FOR FASTER THROUGHPUT» (Поддержка обмена с последовательным портом на скорости 230400 Бит/с). Это основное отличие 25МГц модели от старой с частотой 20.16МГц.
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Рис. 11. Стикер с номером модели — модель 25МГц.
Также с высокой степенью вероятности выяснить тип модели можно по номеру, написанному на стикере со штрих-кодом (рис. 4, 10), который наклеен на коробке и на самом модеме. Причем на стикере модема указаны такие важные данные, как серийный номер (на рис.10 — 40XOBCJ6XV1D), код продукта (на рис.10 — 80-001224-02) и номер версии печатной платы (на рис.10 — R:4, то есть четвертая версия).
Приведенный ниже список не претендует на полноту, поэтому автор будет признателен за присланные поправки и дополнения.
|Снятые с конвейера модели ** Courier 20.16МГц 00078100000781300007810100078200000951000009520000095300 — 20МГц с апгрейдом до V.Everything через установку дочерней платы00095400000954300009550000122300001224000012240200137100 Courier 25МГц**001867-XX001868-XXXX1868-XX001223-04001223-14001224-02001224-04XX1224-04001224-14002805-00002806-00
Что касается новой модели 3453 модема Курьер, то ее можно купить только в «коробочной поставке» (Retail комплектация), где уже на самой упаковке четко указан номера модели («Model 3453» или «Модель 3453»).
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Рис. 12. Номер модели «нового Курьера» (модель 3453) также указан на самой коробке.
|Новая модель модема 3CP9934533CP4134533CPxx3453 (где xx — любая комбинация цифр, обозначающая страну локализации модема)
При покупке нового Курьера особое внимание стоит обратить на срок гарантии, поскольку официальные дилеры обычно продают новую модель Курьера с пятилетней гарантией. Поэтому мы рекомендуем потратить лишний день на поиск модема с пятилетней гарантией даже если он будет стоить дороже, поскольку даже небольшой ремонт негарантийного «нового Курьера» будет стоить больше чем разница в цене между модемами с одним и пятью годами гарантии.
Методики проверки Курьеров
Значительное место в настоящем обзоре будет отведено методикам проверки и тестирования модемов Курьер. Особенно это актуально для старых моделей модемов Курьер, так как в последние 2-3 года появилось много модемов перемаркированных в US/Canada из International моделей, что не лучшим образом сказывается на качестве их работы.
Старая модель Курьера
На сегодняшний день наилучшим выбором среди старых моделей Курьера является внешняя 25МГц модель — модемы выпускаются только в версии US/Canada и среди них гораздо меньше некондиционных модемов. Среди продаваемых 25МГц модемов вы не найдете ни одной International модели (если только неопытный предыдущий владелец модема не сменил код страны с US/Canada), а также апгрейда из Спортстера в Курьер, поскольку модемов Спортстер 25МГц не существует.
1. Проверить версию модемы можно через терминал послав в модем команду ATI7.
2. Ещё можно рекомендовать прямо при покупке проверить возможность перепрограммирования флэш-памяти загрузкой в модем любой 25МГц «прошивки». Кстати код страны, отображаемый по команде ATI7 должен быть US/Canada, иначе родные прошивки в модем не могут быть загружены.
3. Кроме того, модем должен продаваться с разблокированными протоколами 56K. В этом случае по команде ATI7 в строке Options должны присутствовать упоминания об x2 и V.90, а на команду ATY14 модем должен выдавать предпоследнее число равное 31, а не 15, в противном случае на родных «прошивках» протоколы 56K (x2, V.90) будут заблокированы. Отметим, что существует и обходная методика активации 56K протоколов, однако лучше все-таки приобретать модемы с предустановленной прошивкой и активированными 56K протоколами. Как правило, модемы с активированными на заводе 56K протоколами продаются с новой передней панелью, на которой упоминается о 56K технологии, а название модема указано как Courier V.Everything, а не Dual Standard.
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Рис. 13. Одна из последних 56K версий панели «старого Курьера» (верхний модем).
4. В момент приобретения модема, надо обязательно проверить возможность (если вам лично не дают это сделать, пусть обновление сделает продавец) обновления «прошивки», так как сейчас стали попадаться в продаже старые Курьеры в которых установлены бракованные микросхемы флэш-памяти. В такие модемы невозможно загрузить прошивки выпуска после первой половины 1996 года (с x2 и V.90). Эти прошивки используют только первую половину микросхемы флэш-памяти, а при попытке загрузить в модем более новую прошивку (большего размера) возникает «ошибка стирания» и в лучшем случае вам удастся через аварийный режим привести модем в работоспособное состояние. Но ни о какой работе в Интернете на протоколе V.90 вам мечтать не стоит, поскольку прошивку в модем будет не загрузить.
5. По информации с веб-сайта U.S.Robotics, официальный V.92 апгрейд предполагается выпустить и для старых моделей Courier V.Everything, но для моделей 2805 и 2806, которые являются соответственно внутренний и внешней моделью 25МГц.
6. Модемы желательно настоятельно рекомендуем приобретать в Retail (коробочной) поставке с полным комплектом кабелей, телефонных шнуров, установочных дисков и документации на русском языке.
7. Следует проверить также, чтобы модем комплектовался фирменным блоком питания с маркировкой U.S.Robotics или 3Com. Нередки случаи завоза партий модем из США в OEM поставке. В США электросеть питается от 110В (в России 220В) и в этом случае коммерсанты вынуждены комплектовать модемы неоригинальными блоками питания, в том числе и неизвестного происхождения, зачастую сомнительного качества, что сказывается на качестве работы самого модема. Номиналы оигинального блока питания 20V переменного напряжения 0.75A.
8. Нередко встречаются Курьеры International 20.16Hhz (смотрите ответ модема на команды ATI7) с так называемой «кривой аналоговой частью» перемаркированные в US/Canada (в NVRAM модема изменен код страны). Известно, что модемы International работают хуже своих 100%-ных американцев, поэтому некоторых случаях недобросовестные продавцы заранее меняют код страны в модеме с International, Germany и др. на US/Canada, тем самым, обманывая покупателя в вопросе истинного происхождения модема.
9. Сразу после включения после нагрева модема параметры связи и качество работы не должно заметно ухудшаться — эти ухудшения сразу видно даже на самотесте. Иногда на вторичном рынке попадаются модемы с бракованными кварцевыми генераторами, который в результате нагрева платы модема изменяет свои рабочие характеристики. Это легко проверить — поместив модем на несколько минут в морозильную камеру холодильника, а затем быстро подключив проверить его работу. Если качество работы модема резко улучшилось, то значит модему нужен ремонт.
Тестирование аналоговой части
Особое внимание при покупке модема Курьер следует уделять так называемому тестированию аналоговой части модема. Для этого следует:
• подключить модем к ПК
• загрузить программу терминала
• ввести последовательно команды AT&F1&M0 и AT&T8
• ждете не менее 5 минут
• вводите команду ATH
• затем в терминале вводите команду ATI6I11 и анализируете ответы модема.
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Рис. 14. Пример результатов теста «старого Курьера» с исправной аналоговой частью.
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Рис. 15. Пример результатов теста «старого Курьера» с «неадаптированной аналоговой частью».
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Рис. 16. А вот что-то шумит в Курьере, хотя уровни RX/TX сигналов нормальные.
Ориентироваться в самотесте аналоговой части достаточно просто. После теста в ответах модема на команду ATI6I11 не должно быть ретрейнов, таймаутов, Link Naks, скорость на прием/передачу 33600 (на старых 25МГц моделях скорость на самотесте иногда бывает 28800 — это ошибка в прошивке), SNR в районе 45-46 и полное отсутствие спидшифтов.
Что касается уровня приема/передачи сигнала, то за идеал можно взять одинаковый уровень Recv/Xmit — примерно 11/11. При регулировке уровня выходного сигнала (Xmit) через регистр S39, оба эти значения будут (должны) изменяться одинаково. Если мы повышаем выходной сигнал на 1db, то сразу же изменяется сигнал на входе (Recv), который составит 10/10 (принцип петли — Loopback). Иначе происходит, если уровень выходного сигнала изменен номиналами резисторов в цепи операционного усилителя (как у моделей International этот уровень завышен и усиление составляет 5db). Тогда уровень Xmit остается неизменным, а уровень Recv составит порядка 6/11. При таких условиях прохождение самотеста серьезно затруднено или попросту невозможно. Такое несоответствие можно скомпенсировать подстройкой регистра S39 и добиться показателей 11/16, но при этом модем все равно будет работать не в оптимальном режиме. В этом случае выручают только российские прошивки DV_SDL, KN_SDL, AVC, ID_SDL в которых включена регулировка уровня выходного сигнала через регистр S39, а также есть возможность регулировать уровень входного сигнала. Особое внимание при тесте аналоговой части следует уделять значениям Recv/Xmit Level (-dbm), где 10/12, 11/12 или 12/14 являются нормой, в то время как большая разница в виде 7/12, 9/14 или вовсе непрохождение самотеста является признаком модема с неадаптированной аналоговой частью. От покупки такого модем следует воздержаться, ну а если вы все-таки уже купили такой модем, то его следует отнести к ремонтникам-апгрейдерам, которые выполнят роботу по адаптации модема для российских линий связи.
Визуальный осмотр аналоговой части внешнего «старого Курьера»
Что касается проверки модема на предмет визуального осмотра аналоговой части и определения истинного происхождения модема — то для этого требуется произвести вскрытие корпуса модема. Для этого нам понадобится крестовая отвертка и небольшой нож.
Порядок разбора корпуса модема очень прост и не потребует специальных навыков.
1. Кладем модем на стол «вверх ногами»;
2. Аккуратно ножом поддеваем задние резиновые ножки и отклеиваем их от корпуса (рис.17) модема. Ножки приклеены многоразовым клеем;
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Рис. 17. Отклеиваем с помощью ножа задние ножки.
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Рис. 18. Виден «колодец», в глубине которого скрывается саморез.
3. Под задними ножками скрываются саморезы (рис. 18), которые скрепляют две половинки корпуса. Выкручиваем их с помощью крестовой отвертки (рис. 19);
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Рис. 19. Выкручиваем саморезы.
4. Снимаем ручку регулятора громкости встроенного динамика модема (рис. 20);
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Рис. 20. Снимаем ручку регулятора громкости.
5. Теперь потянув вверх заднюю часть (в районе разъемов) нижней половинки корпуса нашему взору предстанет печатная плата модема (рис. 21).
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Рис. 21. Печатная плата модема («старый Курьер»).
Аналоговая часть модема находится сразу за телефонными разъемами и отмечена краской на печатной плате по периметру. Если аналоговая часть смонтирована на основной плате (рис. 1 и 21) — вы купили модель US/Canada. Но если же вы обнаружили аналоговую часть на подвесной дочерней плате (рис. 22) — вы купили International модем. Если вы обнаружили что ваш модем является International моделью, то не стоит расстраиваться — ваш модем возможно уже прошел адаптацию аналоговой части и это будет сразу видно по самотесту описанному выше. В противном случае вам стоит обратиться к апгрейдерам.
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Рис. 22. Аналоговая часть модема смонтирована отдельно на дочерней плате.
Также определить тип модели (US/Canada или International) «старого Курьера» можно по следующим косвенным признакам.
1. Если в модеме не установлено бесшумное реле импульсного набора (такую услугу предоставляют апгрейдеры), то при команде вводимой в терминале ATX0DP00000000000000000 вы должны услышать треск номеронабирающего реле. Если треск по 10 импульсов есть — это US/Canada модель. Если вам точно известно, что в модеме не устанавливалось бесшумное реле, а при команде ATX0DP00000000000000000 вы не слышите звук номеронабирающего реле — значит это International модель, в которой изначально устанавливалось два реле — размыкания линии и отдельный бесшумный номеронабиратель.
2. Если при включении питания модем щелкает реле — значит весьма высок шанс что модем является International моделью.
Новый курьер
К счастью для владельцев нового Курьера модели 3453 количество проверок модема значительно меньше. Новый модем выпускается с единой аппаратной базой для всех стран эксплуатации — этого удалось добиться за счет применения аналоговой части на интегральных схемах Silabs без применения традиционного трансформатора.
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Рис. 23. Первоначальная коробка «нового Курьера» — уже отсутствует в продаже.
Важные моменты которые следует знать до покупки
Новая модель Курьера продается только в двух вариантах исполнения упаковочной коробки — в старой сине-белой с маркировкой 3Com (рис. 18) и уже в новой красно-белой (рис. 12). При этом можно настоятельно рекомендовать покупать модемы только в новой красно-белой коробке. Суть этой рекомендации заключается в том, что в новой коробке поставляются модемы с измененной аналоговой частью — вернее с более новой версией линейного узла (DAA). С учетом вопроса надежности линейного узла Silabs первых партий нового Курьер — это замечание не будет лишним. Отличие в версиях DAA легко заметить по ответу модема на команду ATI7:
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Рис. 24. Версия линейного узла 0012.
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Рис. 25. Версия линейного узла 0013.
1. В настоящий момент модемы Курьер 3453 ОФИЦИАЛЬНО поставляются блоками питания российского производства (по согласованию с U.S.Robotics). Поэтому напрасны опасения клиентов в замене универсального (110-200В) импульсного источника питания на трансформаторный производства фирм «Электрон Комплекс» или «ТОРЭЛ». Заметим что новая модель Курьера способна работать от следующих типов блоков питания 20VAC 0.75A или 12-20 VDC 0.8A. Вспомним, что в самом модеме имеется собственный выпрямитель и высококачественный стабилизатор необходимых для работы номиналов напряжений питания. Цель — удешевление потребительской цены изделия.Это совершенно нормальные блоки питания , удовлетворяющие техническим требованиям эксплуатации модема. Старые блоки питания U.S.Robotics (20V — переменное напряжение) для модемов 3453 не подходят не по номиналам питания, а по габаритным размерам разъёма и поэтому никогда не поставлялись с 3453.
Курьер, во всех его модификациях в течение 7 лет поставлялся U.S.Robotics многомиллионными тиражами с блоком питания, который состоял из обычного понижающего трансформатора. При этом фирме U.S.Robotics приходилось делать столько модификаций блоков питания, сколько существует в мире номиналов сетевых напряжений и сколько типов стандартизированных разными странами питающих разъёмов (розеток). При этом модем проходил сертификацию во многих странах именно с этими блоками питания в пределах допусков на напряжение сети в каждой стране. И в Россию в течение этих же 7 лет поставлялись модемы Courier именно с такими блоками питания и при этом заслужили широчайшее признание у опытных и не очень пользователей, не смотря на весь наш разброс питающих сетевых напряжений. Переход на универсальный, но, к сожалению, более дорогой блок питания, в котором только сетевой штекер шнура питания разный для различных стран, сделан фирмой не ради улучшения помехоустойчивости работы модема, а с единственной целью — стандартизации производства этого блока для всех стран мира. Для фирмы стандартизация производства — это удешевление производства в целом, хотя цена модема для покупателя при этом выросла. Система стабилизации выходного напряжения в дорогом универсальном блоке питания сделана не ради улучшения работы модема(у модема и свой стабилизатор вполне решает эти задачи), а с единственной и очевидной целью — не думать о разных номиналах питания в разных странах. Но и тут есть один не очень приятный момент: сложный блок питания — это пониженная надёжность изделия. Что и доказано более частыми обращениями клиентов при отказе модема по системе питания именно из-за универсального блока питания.
2. Следующим важным моментом является — то, с каким сроком гарантии продается новый Курьер. В настоящий момент существуют различные варианты от 1 года до 5 лет. Причем, не смотря на то, что зачастую дистрибуторы поставляют модемы с гарантией 5 лет, в розничной торговлю модемы попадаю с гарантией 1 год — продавцам выгоднее не иметь обязательств перед клиентом после минимально возможного срока гарантии. Очевидно, что «новый Курьер» стоит купить у официального дилера с максимально возможным сроком гарантии — 5 лет. Стоит потратить некоторое время на поиск магазина, торгующего Курьерами с максимально возможной в вашем городе гарантией.
Проверка модема:
1. Как и в случае со старой моделью Курьера новый модем можно проверить на самотесте аналоговой части, хотя проблем с этим, как правило, не бывает.
2. Следует обратить внимание на параметры статуса блокировки флэш-памяти. Этот параметр вашего модема следует сравнить с приведенным ниже примером. В случае несоответствия параметров статуса, вы не сможете загрузить в модем какую-либо прошивку по команде ATXMODEM или AT~X!
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Рис. 26. Правильные параметры статуса блокировки флэш-памяти.
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Рис. 27. Случай некорректного статуса блокировки флэш-памяти.
3. Проверьте возможность обновления модема, загрузив в него последнюю версию прошивки, которую вы можете загрузить через Интернет с сайта www.USRSupport.ru или www.usrobotics.ru.
4. Проверьте наличие заземления у вашего ПК, поскольку все модемы с бестрансформаторными линейными узлами (DAA) весьма чувствительны к наличию половины фазного напряжения на корпусе ПК. Подключение заземления к ПК через штатную «евро-розетку» (с третьим земляным контактом) необходимо сделать силами штатных электриков РЖА, обслуживающих ваш дом. В значительном числе случаев отсутствие заземления является причиной выхода модема из строя.
5. Если вы покупаете «новый Курьер» не в магазине а «с рук», то вам следует обязательно проверить работу DAA — он может быть пробит. При этом модем не будет «слышать» гудка (обычно пропадает звук линии в динамике модема, либо сигналы звучат с большими искажениями) линии и соединяться с другими модемами.
Итоги
Как вы могли уже убедиться — осмысленная покупка Курьера является вовсе не простой задачей. Многие из тех, кто ознакомился с этим материалом, наверняка и не догадывались о таком количестве нюансов, которые следует учитывать при покупке модема, так популярного среди российских пользователей Интернет. Возможно, некоторые покупатели старых Курьеров будут разочарованы тем, что приобрели International модель Курьера и то что «не все старые модели Курьеры одинаково хороши».
Каждый потенциальный покупатель должен дать себе ответ на вопрос — «хватает ли у меня знаний и квалификации, чтобы самостоятельно выбрать «правильный Курьер», чтобы не купить неудачный модем?». Если вы ответите «Да» на этот вопрос, тогда следуя методикам данной статьи, можете смело идти в магазин и приобретать один из лучших для России модемов U.S. Robotics Courier V.Everything 56K.
Автор надеется на то, что данный материал прольет свет на многие ранее неизвестные проблемы, а к процессу покупки и тестирования Курьера читатели будут подходить более осознанно.