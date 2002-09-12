Модемы Courier V.Everything. Часть 2: нюансы при покупке, предостережения для покупателей, проверки и тесты при подключении к ПК

Неудобство использования новой модели Курьера заключается в принципиальных отличиях аппаратной части. Модемы с бестрансформаторной аналоговой частью (коим является «новый Курьер») требуют обязательного заземления ПК (или зануления на безобрывный нуль электросети 220/380V с глухозаземленной нейтралью). Несоблюдение этого требования иногда является одной из причин того, что аналоговая часть «нового Курьера» выходит из строя. Данный вид неисправности признан официальными дилерами гарантийным случаем и их клиентам бояться нечего (как минимум 5 лет гарантии избавят вас от проблем с заменой или ремонтом модема), но все-таки стоит заранее обезопасить себя, соблюдая правила эксплуатации устройств подключаемых к бытовой электросети. Для подключения «заземления» необходимо обратитесь к электрику, входящему в штат жилконторы, который сделает все необходимые подключения (и будет нести за них ответственность) — заменив в месте подключения ПК розетку на «Евро-розетку» с третьим «земляным» контактом. Отметим, что хотя заземление ПК не является панацеей от выхода из строя чипов Silabs, но тем не менее позволяет в несколько раз уменьшить вероятность поломки модема.

Более подробно с принципиальными отличиями новой модели Курьера от старого Курьера, вы можете ознакомиться в обзоре «U.S. Robotics Courier V.Everything 56K xx3453-00 — Анатомия модема». Там вы сможете прочитать описание технических решений, применяемых в новом модеме, а также сравнить ключевые преимущества и недостатки нового и старого Курьера. Нелишним будет ознакомиться с целым рядом статей на сайте USRSupport.ru, без информации в которых выбор модема будет несколько затруднен. Для некоторых покупателей ключевым моментом выбора модема будет являться наличие для «старого Курьера» целого спектра «отечественных прошивок» (DV_SDL, KN_SDL, ID_SDL, AVC-56), локализованных российскими умельцами — а значит следует прочитать и о российских прошивках.

Каждый покупатель должен взвесить все за и против и определиться с выбором направления — НОВЫЙ ИЛИ СТАРЫЙ КУРЬЕР ОН ХОЧЕТ КУПИТЬ. При этом следует помнить, что «старая модель Курьера» снята с конвейера уже 2 года назад, а найти в продаже модем не бывший в употреблении не так уж просто.

Старый курьер

Итак, остановимся более подробно на описании популярной и проверенной временем старой модели Курьера.

До 2000 года на территории СНГ продавались различные модификации модема Курьер, выпущенные как для стран северной Америки, так и для Европы. В Россию модемы поставлялись как «Русская Версия», хотя на самом деле локализованными не являлись — ни аппаратная, ни программная часть (прошивки) не были локализованы. По официальным каналам модемы продавались с наклейкой «Сделано для России», хотя в поставке из «российского» там была лишь документация на русском языке, а отличий в схемотехнике и микропрограмме не было вовсе.

Поначалу под русской версией в страну поставлялись так называемые International версии модема с «усиленной аналоговой частью». Длительный опыт эксплуатации различный версией Курьеров показал, что International модели не совсем подходили для эксплуатации в наших телефонных сетях. Лучшими из того, что продавалось в стране, были модемы сделанные для США и Канады. Эти модемы показали наилучшие результаты при работе на протоколе V34+ и особенно x2 и V.90. Хуже всех показали себя модемы, предназначенные для эксплуатации за пределами северной Америки — модемы с предустановленным кодом страны (команда ATI7) International, Germany, UK, Australia и другие. Эти модели имеют аналоговую часть, настроенную в соответствии с требованиями местных органов сертификации и надзора. Определить и объяснить неопытному пользователю — «почему медленно загружаются web-страницы, файлы и часто происходят разрывы связи?» не так то просто. И уж совсем бывает обидно, когда такой Курьер проигрывает в скорости передачи и информации своему дешевому собрату Винмодему стоимостью 15 долларов. Диагностику модема до недавнего времени мог сделать только опытный пользователь или специалист, но настоящая статья поможет покупателям самостоятельно провести серию тестов модема до покупки, тем самым, обезопасив себя от неправильного выбора.

В первой части статьи мы бегло пробежались по модельному ряду модемов Courier V.Everything, указав на то, что кроме оригинальных внешних и внутренних Курьеров, существуют так называемые «апгрейды» — это переделки в Courier V.Everything модемов марки Sportster (далее Спортстер) с тактовой частотой супервизора 20.16МГц. Историю таких «апгрейдов» можно прочитать в статье «Апгрейды модемов USR — как это было». Существуют так называемые «полные апгрейды в Курьер», когда в модем устанавливаются недостающие детали и флэш-память (возможность загружать в модем прошивки от настоящего Курьера), а также облегченный вариант, при котором вместо флэш-памяти устанавливается микросхема ПЗУ с записанной в нее прошивкой от модема Курьер. Во втором варианте отсутствует возможность пользователю загружать в модем различные прошивки, хотя наличие флэш-памяти является одним из ключевых преимуществ полноценного Курьера.

Модем, побывавший в руках именитых апгрейдеров, таких как М. Лихачев, В.Додонов, А.Ваваев и других авторитетных мастеров — по качеству работы практически ничем не отличается от оригинального Курьера. Однако в качестве и авторе такого «апгрейда» вы можете быть уверены только в том случае, если покупаете модем у близкого друга или сами заказали «апгрейд», а не купили модем на вторичном рынке уже переделанным. О качестве апгрейда упомянуто не зря, поскольку нередки случаи покупки «апгрейд-Курьера», сделанного из внутренней английской модели Sportster Flash с тактовой частотой 20.16МГц, в которой уже на заводе установлена микросхема флэш-памяти. Переделка в Курьер «англичанина» происходит минимальным количеством операций и затрат (практически все необходимые детали уже установлены в модеме), а методика описана и доступна для любого мало-мальски грамотного электронщика и свободна для загрузки из Интернета. Но в отличие от именитых мастеров, малоизвестные самоучки часто не утруждают себя тем, чтобы настроить аналоговую часть модема, в результате такого «недоапгрейда» получается модем, работающий хуже оригинального Курьера.

Если вы решили купить только оригинальный Курьер, то отличить внутренний Курьер от «апгрейд-Курьера» очень просто. У оригинального модема:

1. На железной планке внутреннего Курьера краской нанесен логотип U.S.Robotics и название модема.