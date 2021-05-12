Забудьте об умных часах: Huawei выпустил крутой флагманский браслет без переплаты

Самое главное достижение фитнес-браслетов — они перестали быть экзотикой. Ещё совсем недавно человек с компьютерной штуковиной при цветном экране на руке воспринимался пришельцем из будущего (как в знаменитой серии "Ералаша"), а сейчас умные браслеты современные и популярные — в России каждый год их покупают с приростом +20-30% относительно предыдущих лет.

Другое дело, что до недавних пор фитнес-браслеты были искусственно ограничены в развитии — если в смартфонах дисплей стал крупнее, а в умных часах трансфлективный (работающий от отражения света) дисплей сначала заменили на IPS, а потом на более экономичный AMOLED крупных размеров, то фитнес-трекеры/умные браслеты как были узкой полоской на руке, так и остались ну очень крохотными устройствами.

Ситуация изменилась только в 2021 году, когда умные браслеты наконец-то начали оснащать экранами "взрослой" диагонали, при которой поменялась их суть. Раньше браслет создавали по принципу "эта штуковина показывает время и жужжит будильником у вас на руке, а подробные цифры и всё остальное лучше рассматривайте в приложении к браслету с экрана смартфона". Теперь такие устройства стали полноценным аналогом умных часов, на экране которых есть вся информация, которая может понадобиться "на ходу".

И HUAWEI Band 6 — один из первых безрамочных фитнес-браслетов с огромным, удобным и качественным дисплеем. Есть ли у такой щедрости производителя подвохи, и как теперь всё выглядит на браслетах после значительной прибавки в диагонали с прошлого года?

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Технические характеристики