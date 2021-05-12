Забудьте об умных часах: Huawei выпустил крутой флагманский браслет без переплаты
Самое главное достижение фитнес-браслетов — они перестали быть экзотикой. Ещё совсем недавно человек с компьютерной штуковиной при цветном экране на руке воспринимался пришельцем из будущего (как в знаменитой серии "Ералаша"), а сейчас умные браслеты современные и популярные — в России каждый год их покупают с приростом +20-30% относительно предыдущих лет.
Другое дело, что до недавних пор фитнес-браслеты были искусственно ограничены в развитии — если в смартфонах дисплей стал крупнее, а в умных часах трансфлективный (работающий от отражения света) дисплей сначала заменили на IPS, а потом на более экономичный AMOLED крупных размеров, то фитнес-трекеры/умные браслеты как были узкой полоской на руке, так и остались ну очень крохотными устройствами.
Ситуация изменилась только в 2021 году, когда умные браслеты наконец-то начали оснащать экранами "взрослой" диагонали, при которой поменялась их суть. Раньше браслет создавали по принципу "эта штуковина показывает время и жужжит будильником у вас на руке, а подробные цифры и всё остальное лучше рассматривайте в приложении к браслету с экрана смартфона". Теперь такие устройства стали полноценным аналогом умных часов, на экране которых есть вся информация, которая может понадобиться "на ходу".
И HUAWEI Band 6 — один из первых безрамочных фитнес-браслетов с огромным, удобным и качественным дисплеем. Есть ли у такой щедрости производителя подвохи, и как теперь всё выглядит на браслетах после значительной прибавки в диагонали с прошлого года?
Технические характеристики
|HUAWEI Band 6
|Экран
|AMOLED, 1,47″, 194×368, 283 ppi
|Bluetooth
|5.0
|Датчики
|Акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик SpO2
|Совместимость
|Android 6.0 и выше, iOS 9.1 и выше
|Защита от воды
|5 атм
|Батарея
|180 мАч
|Размеры
|43х25х11 мм
|Вес
|29 г
|Цена
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Внешний вид
HUAWEI Band 6 не похож на типичный умный браслет. Да, корпус вместе со стандартным ремешком образуют внешне единую и обтекаемую форму, но даже при выключенном состоянии большое стекло поверх всей конструкции намекает, что здесь не всё так просто.
Если сравнить Band 6 и предыдущие поколения, то разница во внешнем виде будет видна сразу же. Старые “капсулы” по ширине чуть меньше, либо равны ширине ремешка. В случае с героем обзора всё несколько иначе. Ширина ремешка — 15 мм, а вот ширина пластикового корпуса значительно больше — 25 мм. То есть перед нами скорее компактные умные часы, нежели на классический браслет.
Размеры увеличили не просто так. HUAWEI заверяет, что дисплей тут на 148% больше, чем у предшественников, а его площадь составляет 64% от площади всей фронтальной поверхности.
На фоне каких-нибудь безрамочных смартфонов 64% не поражают воображения, но взгляните на фотографии, и вы поймёте, насколько большим и удобным стал дисплей. Рамки небольшие, а экран зачастую сливается с ними под 2,5D-стеклом. И выглядит стильно, и прибавка диагонали в пересчёте на габариты корпуса очень ощутимая.
Как и положено фитнес-браслету, здесь всего одна физическая кнопка, которая отвечает за переход в меню и выход из него и, по совместительству, выполняет функции кнопки питания.
В отличие от умных часов, где кнопок, зачастую, сразу две, браслет не добавляет поводов для раздумий на тему того, для чего вообще нужны эти кнопки и какую из них нажать вот прямо сейчас. Для всего остального есть повторюсь, большой сенсорный дисплей, нажимать на который гораздо приятнее и понятнее, чем на какие-то "прибитые гвоздями" к определённым функциям кнопки в стороне.
В первое время может показаться, что ремешки с браслета не снимаются. Видимого внешнего крепежа нет, потянуть за что-нибудь, чтобы быстро заменить их, не получится.
Но если с силой оттянуть “лепестки” возле корпуса фитнес-браслета (это надо делать без страха, смело, решительно и энергично), можно добраться до заветного крепежа. Несмотря на нестандартное крепление, уже сейчас на в интернет-магазинах можно найти десятки вариантов: от стандартных силиконовых, до брутальных металлических. И расцветок огромное множество
Кстати, задняя часть, которая как раз и контактирует с вашим запястьем, не сильно изменилась в сравнении с предшественниками. Все элементы находятся примерно на тех же местах, включая расположение коннектора магнитной зарядки.
Дисплей
Полноценное отображение на запястье какой-либо информации и данных было, до недавнего времени свойством умных часов (и способом продать их дороже фитнес-браслета, угу). Не важно, каких: с круглым экраном или прямоугольным.
Фитнес-браслеты изначально “затачивали” под другие задачи. Считают шаги и мониторят пульс? Ну, уже хорошо. Но, как оказалось, различия между классами браслетов и часов исчезают уже тогда, когда браслет получает экран большой диагонали.
Сразу же и текст сообщений помещается полностью, без переносов по буквам (в узких и длинных браслетах читать его было сложно, долго и неприятно), и оформление системы выглядит лучше и "дороже". Тут и полноценные графики в мониторинге сна и физических нагрузок, да и циферблаты выглядят так, как на современных умных часах.
Чёткость дисплея не экстремально высокая — 283 ppi при диагонали 1,47” и разрешении 194х368 пикселей, но этого достаточно для того, чтобы не замечать эти самые пиксели в начертаниях шрифтов и графике циферблатов.
Хватает ли яркости? В большинстве случаев да. На солнце картинка на высоких уровнях яркости хорошо читается. Углы обзоры близки к максимальным, хотя есть физические ограничения, и при взгляде под 90 градусов к дисплею изображение будет чуть размываться из-за того, что защитное стекло над дисплеем изогнуто по краям. Но если нарочно не смотреть на часы с нелепых ракурсов, дисплеем вы останетесь довольны — цветопередача классная, углов обзора хватает всегда.
Единственное, чего не хватает после современных умных часов (которых стоят 15+ тысяч рублей) — Always On-циферблатов, то есть возможности видеть время на экране всегда, а не при повороте руки.
Не скажу, что критичный момент, потому что при взмахе руки часы “просыпаются” довольно быстро. Для кого-то это может стать недостатком, но не стоит забывать, что фитнес-браслет, в своей первоначальной своей идее, это электроника, которую заряжают крайне редко, а не каждую ночь. А Always On, владельцы умных часов не дадут соврать, сама по себе довольно прожорливая штука.
Отслеживание сна, шагов и физических нагрузок
Если у вас уже когда-то были умные часы/фитнес-браслеты HUAWEI, ничего нового в настройке устройства можете не ждать. Скачиваете приложение HUAWEI Health прямиком из Play Market или Huawei AppGallery, выбираете Band 6 и вперёд, все функции в вашем распоряжении.
За отслеживание показателей сна и бодрствования в браслете отвечают сразу две технологии: TruSeen 4.0 и TruSleep 2.0. Первая круглосуточно собирает данные о вашем пульсе, вторая предназначена для отслеживания фаз сна. И, помимо фиксации этих самых фаз, умные китайские алгоритмы выдают ещё и до двух сотен разных советов, чтобы помочь вам "войти в режим", на основе опыта медицинских организаций и статистических данных.
Слишком жёсткие и утомительные режимы тренировок я тестировать не решился (а их тут аж 96 штук!), потому что не марафонец и не атлет, ограничился лишь прогулками по городу. На основе этих прогулок могу сказать, что с точностью измерений на браслете всё по-взрослому, то есть хорошо. Показания сходятся с данными, которые насчитывал сам смартфон.
Круто, что в Band 6 добавили круглосуточный мониторинг показателя SpO2 (уровень насыщения крови кислородом). Если коротко, то он отражает текущее состояние дыхательной системы. Чем выше значение, тем лучше вы себя ощущаете. При падении уровня SpO2 ниже 90% повышается риск развития гипоксемии, а это чревато далеко не самыми приятными последствиями для здоровья. Поэтому о таких тенденциях стоит узнавать заранее.
Будут ли эти данные точными? Если соблюдать все рекомендации инженеров и носить браслет так, как это изображено на схемах, то можно получить результат, сравнимый с тем, что выдаст обычный потребительский пульсоксиметр. Только тут он у вас на руке и сможет подать сигнал, если значение SpO2 упадет ниже определенной отметки. Особенно полезно в условиях пандемии, когда COVID-19 на ранней бессимптомной стадии можно обнаружить как раз измерением этого параметра.
Итого
Если отбросить попытки причислить Band 6 к какой-то определенной категории, то у HUAWEI получилось сделать удобное устройство, которое не только свои измерительные функции выполняет добротно, но и во многом заменяет более дорогие умные часы. Почему?
Во-первых, браслет классно работает уведомлениями. Редкость для носимой электроники, однако такова сегодняшняя реальность. На смартфон пришло сообщение? Браслет, прожужжав, показывает иконку приложения-источника и текст сообщения. Ошибок и сбоев за время тестирования не было, сами уведомления можно как угодно настроить через HUAWEI Health.
Во-вторых, всё очень быстро, надёжно и удобно работает. Нет нагромождений из кучи иконок внутри основного меню, как нет и местами кривого перевода элементов интерфейса (а у конкурентов мы такое встречали неоднократно).
Не стоит забывать и про автономность. От одного заряда, Band 6 проработают до двух недель при постоянном мониторинге пульса. Большинству умных часов, даже если они не поддерживают установку приложений, такие показатели только снятся.
Кроме того, среди всех безрамочных фитнес-браслетов "новой волны", которые сегодня можно купить, HUAWEI Band 6 сейчас выглядит наиболее выгодным предложением. Мы сейчас не будем заниматься лекциями "огласите весь список пожалуйста" и "эти не покупайте, и вот эти тоже не покупайте" — просто откройте цены на HUAWEI Band 6, а потом сравните их с ценами других фитнес-браслетов (даже с маленьким экраном). Будете приятно удивлены соотношением цены и качества Хуавея.
Словом, противопоказаний никаких — на сегодняшний день Band 6 отлично подойдёт для первого знакомства с носимой электроникой в амплуа "будильник/отслеживание пульса и уровня кислорода в крови/чтение сообщений из VK, WhatsApp, Telegram и др. на ходу/сигнал о звонке на смартфон, даже если находитесь далеко от смартфона". И для перехода с фитнес-браслетов предыдущих поколений он тоже подходит как нельзя лучше — радость от нового классного большого экрана дорогого стоит.
А самое главное — среди всех современных и будущих безрамочных фитнес-браслетов новейших моделей у героя нашего теста самая привлекательная цена — в официальном интернет-магазине купить HUAWEI Band 6 перед стартом продаж можно со скидкой в 500 рублей.
И даже постоянная регулярная цена приятно удивляет на фоне расценок, к которым вы привыкли в наручных устройствах с настолько большим дисплеем. Поэтому ловите момент: в непростой 2021 год вряд ли получится купить что-то настолько же клёвое без существенной переплаты.